«Ότι έχετε να πείτε, πείτε το σε μια εβδομάδα, οι ασθενείς υποχρεώνονται να ταξιδεύουν στο εξωτερικό, διαλύονται και οι ίδιοι και οι οικογένειες τους».

Το μήνυμα του προέδρου του Αντιλευχαιμικού Συνδέσμου Μιχάλη Λύτρα, προς όλους τους συμμετέχοντες στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας, ήταν σαφές: «Κάθε εβδομάδα που περνά και δεν ψηφίζεται η νομοθεσία που να ρυθμίζει την αλλογενή μεταμόσχευση στην Κύπρο, επιβαρύνονται οι ασθενείς και οι δικοί τους άνθρωποι».

Η Επιτροπή, μελετούσε την πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ που ρυθμίζει την αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών και τη λειτουργία των εξειδικευμένων κλινικών/μονάδων που θα προσφέρουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες τους κύπριους ασθενείς.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, από πλευράς υπουργείου Υγείας παρουσιάστηκαν συμπληρωματικές πρόνοιες στην πρόταση νόμου οι οποίες, όπως επεξηγήθηκε, είναι το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των σχολίων που κατατέθηκαν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς το προηγούμενο διάστημα.

Οι εισηγήσεις, όπως ανέφερε η αρμόδια λειτουργός του Υπουργείου Καρολίνα Στυλιανού, αφορούν την εισαγωγή ποιοτικών και άλλων κριτήριων, τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι κλινικές και μονάδες στις οποίες θα διενεργούνται οι αλλογενείς μεταμοσχεύσεις, τον καθορισμό του αριθμού των ασθενών, νοσηλευτών και κλινών που πρέπει να διαθέτουν οι μονάδες, τα νοσήματα για τα οποία θα επιτρέπεται η αλλογενής μεταμόσχευση αλλά και την σύσταση ειδικών επιτροπών.

Συγκεκριμένα, όπως είπε η κ. Στυλιανού, προτείνεται η ένταξη προνοιών που θα προβλέπουν την σύσταση Τεχνικής Επιτροπής. Η επιτροπή αυτή θα αξιολογεί, θα αδειοδοτεί και θα ελέγχει τις κλινικές/μονάδες μεταμόσχευσης.

Προβλέπεται επίσης η σύσταση Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής που θα είναι αρμόδια για την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων, είτε αυτές αφορούν νέες μεθόδους ή νέους εξοπλισμούς ή θεραπείες και θα συμβουλεύει τον υπουργό Υγείας, εάν και εφόσον χρειάζεται να γίνουν τροποποιήσεις στη νομοθεσία ή για άλλες ενέργειες που θα κρίνονται απαραίτητες.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο προχώρησε σε εισήγηση για εισαγωγή πρόνοιας που θα επιτρέπει στον υπουργό Υγείας να καθορίζει τον αριθμό των κλινικών/μονάδων που θα λειτουργούν στην Κύπρο, ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού.

Επισημάνθηκε δε το γεγονός ότι ο αριθμός των ασθενών που χρειάζονται αλλογενή μεταμόσχευση στην Κύπρο δεν είναι μεγάλος και ως εκ τούτου η λειτουργία εξειδικευμένων κέντρων δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη κατά τρόπο που να οδηγεί σε κατακερματισμό των υπηρεσιών.

Τέλος, κάποιες εισηγήσεις αφορούν στον καθορισμό των υποστηρικτικών υπηρεσιών, που θα διαθέτει το κάθε νοσηλευτήριο/μονάδα εντός του οποίου θα λειτουργεί εξειδικευμένη κλινική αλλά και τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο το νοσηλευτήριο/μονάδα θα μπορεί να συνεργάζεται με άλλους παρόχους υγείας.

Από πλευράς του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος έγινε εισήγηση για εισαγωγή προνοιών που θα αφορούν και τις κυτταρικές θεραπείες, οι οποίες όπως επισημάνθηκε, θα αποτελέσουν και τις νέες θεραπευτικές μεθόδους, βάσει του τι συμβαίνει ήδη στον συγκεκριμένο τομέα διεθνώς. Η εισήγηση έγινε αποδεκτή τόσο από την Επιτροπή όσο και από το υπουργείο Υγείας.

Αποδεκτές έγιναν και οι εισηγήσεις του υπουργείου Υγείας και η Βουλή ανέλαβε την ενσωμάτωση τους στην πρόταση νόμου προκειμένου το τελικό κείμενο να σταλθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να ακολουθήσει σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, επί της ουσίας συζήτηση.

Η απόφαση αυτή ήταν και η αφορμή για το ξέσπασμα του προέδρου του Αντιλευχαιμικού συνδέσμου, ο οποίος κάλεσε τη Βουλή να ολοκληρώσει χωρίς καθυστέρηση το έργο της.