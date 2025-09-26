Χωρίς νομοθεσία, αναγνώριση και κατοχύρωση του επαγγέλματος του βελονιστή και αναγνώριση του βελονισμού ως συμπληρωματική θεραπεία, οι κίνδυνοι για τους πολίτες ο οποίοι απευθύνονται στα τυφλά σε άτομα που πολλές φορές δεν διαθέτουν τα απαραίτητα, πιστοποιημένα προσόντα είναι ορατοί.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Παραδοσιακού Βελονισμού και Ηλεκτροβελονισμού τόνισε χθες στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας ότι η ανάγκη για νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος τους είναι επιτακτική.

Όπως τόνισαν εκπρόσωποι του Συνδέσμου, η απουσία ξεκάθαρου ρυθμιστικού πλαισίου δημιουργεί αβεβαιότητα τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για τους ασθενείς.

Ο βελονισμός, εξήγησαν, αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπευτική πρακτική, η οποία μάλιστα, περιλαμβάνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις συμπληρωματικές ιατρικές μεθόδους.

Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, επεσήμαναν, είναι ενταγμένος στα συστήματα υγείας και απευθύνεται σε ασθενείς με χρόνιο πόνο, μυοσκελετικές παθήσεις και άλλες δυσλειτουργίες.

Ο Σύνδεσμος ζήτησε μέσω υπομνήματος, εκπαίδευση και πιστοποίηση, ώστε ο βελονισμός να ασκείται αποκλειστικά από κατάλληλα καταρτισμένους επαγγελματίες υγείας, νομοθεσία που θα διασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια των ασθενών, ενσωμάτωση του βελονισμού, ως συμπληρωματική θεραπεία και εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, «ώστε να διασφαλίζεται συνέπεια και αξιοπιστία».

Οι επαγγελματίες, ζήτησαν από τους βουλευτές να προωθήσουν τον απαιτούμενο διάλογο ώστε να ψηφιστεί η απαραίτητη νομοθεσία παρουσιάζοντας μάλιστα στην Επιτροπή και παλαιότερο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας αλλά και τροποποιήσεις επί αυτού.