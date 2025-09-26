Την προσοχή των οδηγών εφιστά η Αστυνομία λόγω σοβαρού τροχαίου μεταξύ δύο οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λόγω σοβαρής οδικής σύγκρουσης που συνέβη λίγο πριν τις 4:00 το απόγευμα στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού, μετά την έξοδο Καντού προς τον ζυγιστικό Σταθμό Επισκοπής, έχουν κλείσει και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Λεμεσό, θα χρησιμοποιούν την έξοδο Καντού.

Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να ακολουθούν τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας που βρίσκονται στο σημείο.