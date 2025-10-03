Υπάρχουν πολυκατοικίες, οι οποίες με ένα ελαφρύ σεισμό είναι δυνατόν να καταρρεύσουν και να σκοτώσουν κόσμο, γι’ αυτό το θέμα των επικίνδυνων οικοδομών πρέπει να ρυθμιστεί το ταχύτερο δυνατόν.

Η αναφορά έγινε ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών, από τον πολιτικό μηχανικό και γενικό γραμματέα του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΕΤΕΚ) Ανδρέα Θεοδότου κατά τη διάρκεια συζήτησης της πρότασης νόμου του βουλευτή Μαρίνου Μουσιούττα, που αποσκοπεί στη ρύθμιση του προβλήματος των επικίνδυνων οικοδομών.

Ο κ. Θεοδότου ανέφερε, ότι το πρόβλημα παρατηρείται κυρίως σε Λευκωσία και Λεμεσό και ιδιαιτέρως στα κέντρα αυτών των πόλεων, χωρίς να σημαίνει πως σε άλλα σημεία τους ή και σε άλλες πόλεις δεν παρατηρούνται προβλήματα με επικίνδυνες οικοδομές.

Πρέπει να αντιληφθούμε, πως η ασφάλεια του κοινού γενικότερα είναι πολύ σημαντική γι’ αυτό πρέπει να βρούμε τρόπο να τη διασφαλίσουμε, διότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, είπε.

Περαιτέρω ανέφερε, ότι το Επιμελητήριο ήγειρε κατά καιρούς το θέμα της τακτικής επιθεώρησης των κτηρίων και πρόσθεσε πως σε κάποιο στάδιο το μέτρο πρέπει να εφαρμοστεί.

Εισηγήθηκε επίσης όπως η στήριξη/αποκατάσταση των επικίνδυνων οικοδομών θα μπορούσε να ξεκινήσει από τις κοινόκτητες, στις οποίες διαμένουν περισσότερα άτομα σε σχέση με μεμονωμένες οικοδομές.

Σχετικά με τα εξώδικα που προβλέπονται στην πρόταση Μουσιούττα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, Κυριάκος Κούρος, τάχθηκε υπέρ της επιβολής €2.000 για την περίφραξη επικίνδυνων κτηρίων και €1.000 για τη σφράγιση τους, όταν οι ιδιοκτήτες δεν αναλαμβάνουν από μόνοι τους τις σχετικές εργασίες.

Στο μεταξύ, η συζήτηση του νομοσχεδίου που αφορά τη νομοθετική ρύθμιση λειτουργίας των κοινόκτητων οικοδομών, στις οποίες διαμένει σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Κύπρου, έληξε άδοξα, με το σχετικό νομοσχέδιο να βρίσκεται πλέον στον αέρα.

Η τρικλοποδιά στη συζήτηση του νομοσχεδίου, το οποίο απασχόλησε χθες την επιτροπή Εσωτερικών, προέκυψε από το γεγονός ότι το υπουργείο Εσωτερικών ανέθεσε την ευθύνη χειρισμού του θέματος και γενικά την εποπτεία των κοινόκτητων οικοδομών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) χωρίς να διαβουλευθεί μαζί τους και δίχως να εγκρίνει τους πόρους με τους οποίους θα προσληφθεί προσωπικό για να χειρίζεται τις υποθέσεις κ.ο.κ.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης να σχολιάζει:

«Γίναμε η συτζιά του Μαύρου», και να προσθέτει: Στους ΕΟΑ ανατέθηκε και η ευθύνη χειρισμού των ζητημάτων που αφορούν τις επικίνδυνες οικοδομές, την ευθύνη των οποίων είχαν οι τοπικές Αρχές, χωρίς και πάλι να διαβουλευθούν μαζί μας.

Παρατήρησε εξάλλου, πως τα τέλη τα οποία προβλέπονται από την παρακολούθηση των διαχειριστικών επιτροπών και γενικά των κοινόκτητων οικοδομών είναι δυσανάλογα μικρά σε σχέση με τα προβλεπόμενα έξοδα.

Η θέση μας είναι αρνητική, συμπλήρωσε ο κ. Γιωρκάτζης.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας κ. Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, ο οποίος ανέφερε: Αναλάβαμε και τις επικίνδυνες οικοδομές, επίσης χωρίς να εξασφαλιστούν ανταποδοτικά τέλη, ενώ μας ανατέθηκαν και πολλές άλλες αρμοδιότητες στις οποίες πρέπει να ανταπεξέλθουμε.

«Οι ΕΟΑ δεν πρέπει να βρίσκονται συνεχώς προ τετελεσμένων», συμπλήρωσε.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου κα Έφη Σαββίδου ανέφερε, ότι τον περασμένο Νοέμβριο όταν συζητήθηκε το θέμα λειτουργός των ΕΟΑ δεν έφερε ένσταση στις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

«Θεωρείτε, ως υπουργείο, ότι επειδή ένας λειτουργός είχε εκφράσει μία θέση τον περασμένο Νοέμβριο έχετε κάνει διαβούλευση με τους ΕΟΑ, ειδικά ενόψει του ότι μόλις προ ολίγου δύο πρόεδροι ΕΟΑ ήταν ξεκάθαροι ότι διαφωνούν με τη μεταφορά της ευθύνης των κοινόκτητων οικοδομών», διερωτήθηκε ο κ. Δαμιανού απευθυνόμενος προς την κα Σαββίδου.

Ο βουλευτής Μαρίνος Μουσιούττας, ο οποίος τάχθηκε εξαρχής υπέρ της ρύθμισης του ζητήματος, παρατήρησε, πως τα όποια ζητήματα πρέπει να επιλυθούν επειδή θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε, πως αν δεν ρυθμιστεί το ζήτημα, το ΑΚΕΛ δεν θα ψηφίσει το νομοσχέδιο. Τέλος, ανέφερε ότι η Επιτροπή δίνει περιθώριο μέχρι τις 23 Οκτωβρίου για διαβούλευση του υπουργείου με τους ΕΟΑ, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το όλο θέμα.