Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, το διάταγμα του υπουργείου Μεταφορών για άμεση ακύρωση του Πιστοποιητικού Καταλληλότητας (MOT) με το μέτρο να επηρεάζει 5.612 οχήματα, 5.584 Toyota και 28 Lexus, εφόσον οι ιδιοκτήτες δεν έχουν προγραμματίσει ραντεβού για την αντικατάσταση των ελαττωματικών αερόσακων Takata, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Η απόφαση στηρίζεται στην οκτάμηνη προθεσμία που δόθηκε από τον Φεβρουάριο μέσω της Εγκυκλίου 8/2025, η οποία έληξε χθες.

Από σήμερα, τα επηρεαζόμενα οχήματα θεωρούνται ακατάλληλα για κυκλοφορία και πρέπει να ακινητοποιηθούν, καθώς με την ανάκληση του ΜΟΤ, αναστέλλεται αυτομάτως και η άδεια κυκλοφορίας.

Η μόνη εξαίρεση αφορά οχήματα για τα οποία έχει ήδη προγραμματιστεί ραντεβού αντικατάστασης εντός του Οκτωβρίου, με σχετική τεκμηρίωση από εξουσιοδοτημένο διανομέα.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραμάτισε η απώλεια εμπιστοσύνης του ΤΟΜ στους διανομείς, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες παρατηρήθηκαν επανειλημμένες αναβολές στα χρονοδιαγράμματα παραλαβής ανταλλακτικών από κάποιες εταιρείες.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΤΟΜ, περίπου 5.000 ιδιοκτήτες Toyota και 2.000 ιδιοκτήτες Honda δεν έχουν ανταποκριθεί καθόλου, με αποτέλεσμα τα οχήματα να τίθενται άμεσα εκτός κυκλοφορίας.

Για κάθε μάρκα και μοντέλο έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία αναστολής, που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του ΤΟΜ.

Το ΤΟΜ τονίζει πως η ανάκληση αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας, καθώς οι αερόσακοι Takata ενδέχεται να εκραγούν, με αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς ή θανάτους.

Σε παρέμβασή του, ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ήταν ξεκάθαρος: «Από τις 3 Οκτωβρίου ξεκινούν οι ακινητοποιήσεις οχημάτων, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που έχουν γνωστοποιηθεί, με εξαίρεση όσους έχουν ήδη διευθετήσει ραντεβού. Η προθεσμία έχει εκπνεύσει. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν πρόκειται για ζητήματα ασφάλειας, δεν μπορεί να υπάρχει αναβολή», σημείωσε.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΤΟΜ: Από τα 81.060 αρχικά επηρεαζόμενα οχήματα, έχει ολοκληρωθεί η ανάκληση στο 76%. Περίπου 19.671 οχήματα παραμένουν σε εκκρεμότητα. Μόνο 2.853 έχουν προγραμματισμένα ραντεβού. 16.818 ιδιοκτήτες δεν έχουν ανταποκριθεί καθόλου.

Επιπλέον, από τον Φεβρουάριο μέχρι σήμερα, προστέθηκαν άλλα 18.500 οχήματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 99.560, περιλαμβανομένων ακινητοποιημένων και διαγραμμένων.