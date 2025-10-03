Σε δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού παραπέμφθηκε σήμερα (3/10) η 24χρονη οικιακή βοηθός, η οποία κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου παιδιού. Πρόκειται για την υπόθεση που έφερε στο φως πρώτα το philenews, η οποία προκαλεί αποτροπιασμό, καθώς η κατηγορούμενη φέρεται να προέβη σε αποτρόπαιες πράξεις σε βάρος της εξάχρονης που πρόσεχε.

Η κατηγορούμενη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, παραπέμφθηκε σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου, το οποίο καλείται να συνεδριάσει στο τέλος Οκτωβρίου. Η κατηγορούμενη είναι αντιμέτωπη με 4 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου, της κατοχής και παραγωγής παιδικής πορνογραφίας, καθώς και της κοινής επίθεσης.

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο δημοσίευμα, το περιστατικό σημειώθηκε όταν η μητέρα είχε ξαπλώσει το απόγευμα για να ξεκουραστεί και η ανήλικη κόρη της βρισκόταν υπό την επίβλεψη της ύποπτης οικιακής βοηθού στο υπνοδωμάτιο της τελευταίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η μητέρα το βράδυ της ίδιας ημέρας πήρε το κινητό τηλέφωνο της κόρης της, όπως συνήθιζε να κάνει, για να το ελέγξει. Εκεί αντίκρισε φωτογραφίες και βίντεο, στα οποία καταγράφονταν τα επίμαχα σημεία του σώματος του κοριτσιού αλλά και ενέργεια κακοποίησης του παιδιού.

Μετά τα όσα είδε η μητέρα, ζήτησε εξηγήσεις από την 24χρονη οικιακή βοηθό, η οποία –σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της πρώτης– απάντησε πως «έπαιζε με την ανήλικη στο υπνοδωμάτιο της».

Η 24χρονη συνελήφθη μετά και την καταγγελία της μητέρας και αυθημερόν οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο, σε διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών, διέταξε την κράτησή της για περίοδο οκτώ ημερών.