Την έλευση του πρώτου βαρομετρικού χαμηλού για το φετινό «υδρολογικό έτος», το οποίο θα φέρει και την πρώτη σημαντική ποσότητα βροχής στο νησί μας για αυτή την περίοδο, προβλέπει το Kitas weather. Στην πρόγνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του αναφέρεται ότι το φαινόμενο αυτό θα επηρεάσει την Κύπρο από το βράδυ της Τρίτης μέχρι περίπου το μεσημέρι της Πέμπτης. Όπως έγραψε νωρίτερα το philenews, το συγκεκριμένο βαρομετρικό η μετεωρολογική υπηρεσία το ονομάζει «Barbara».

Οι βροχές θα είναι κατά κύριο λόγο σε 2 φάσεις, με τη 1η φάση να αναμένεται αργά το βράδυ της Τρίτης με το πέρασμα του ψυχρού μετώπου ενώ η 2η φάση αναμένεται το απόγευμα/βράδυ της Τετάρτης με ξημερώματα Πέμπτης με πέρασμα σκάφης, με κάποιες περιοχές όπως θα διαβάσετε πιο κάτω να ευνοούνται περισσότερο και κάποιες λιγότερο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση μέχρι και την Πέμπτη, για να κυμανθεί σε επίπεδα κάτω της κανονικής και να επικρατεί γενικά ψυχρός καιρός κυρίως τα βράδια ενώ παράλληλα την Τετάρτη και την Πέμπτη θα πνέει ενισχυμένο πεδίο ανέμων κυρίως τα μεσημέρι/απόγευμα.

Σύμφωνα πάντα με το Kitas weather, σήμερα Δευτέρα ο Αζορικός αντικυκλώνας έχει εγκατασταθεί στη δυτική Ευρώπη ενώ σφήνα ύφεσης πλανητικής κλίμακας επεκτείνεται από τη βόρεια Ευρώπη μέχρι τη κεντρική Μεσόγειο συνεχίζοντας την νοτιοανατολική της πορεία και προοδευτικά τις επόμενες ημέρες θα αποκοπεί πρόσκαιρα. Την ίδια ώρα, βαρομετρικό χαμηλό στην επιφάνεια επηρεάζει τον Ελλαδικό χώρο κινούμενο σταδιακά βορειοανατολικότερα, με το ψυχρό μέτωπο του χαμηλού να αναμένεται να μας επηρεάσει το βράδυ της Τρίτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, για να κυμανθεί γύρω στα κανονικά για την εποχή επίπεδα έως λίγο πιο κάτω, φτάνοντας γύρω στους 27 έως 30 βαθμούς Κελσίου σε εσωτερικά πεδινά τμήματα του νησιού και στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς Κελσίου στη Χιονίστρα.

Αύριο Τρίτη, η σφήνα ύφεσης πλανητικής κλίμακας θα αρχίσει να αποκόπτεται ενώ το βαρομετρικό χαμηλό στον Ελλαδικό χώρο/δυτική Τουρκία θα συνεχίσει να κινείται βορειοανατολικότερα προς τη Μαύρη Θάλασσα, με το ψυχρό μέτωπο του χαμηλού να αναμένεται να μας επηρεάσει από το βράδυ.

Στην Κύπρο δεν αναμένεται κάποια σημαντική αλλαγή στο καιρικό σκηνικό κατά τη διάρκεια της ημέρας και αρχικά στις πλείστες περιοχές ο καιρός θα είναι αίθριος, ωστόσο κυρίως στο δυτικό 1/3 του νησιού θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, χωρίς να αποκλείεται μεμονωμένη και πρόσκαιρη ελαφριά βροχή. Το μεσημέρι και το απόγευμα, ο καιρός θα καταστεί προοδευτικά μερικώς έως κυρίως συννεφιασμένος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας γύρω στους 26 έως 29 βαθμούς Κελσίου σε εσωτερικά πεδινά τμήματα του νησιού και στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου στη Χιονίστρα.

Το βράδυ της Τρίτης, η περιοχή μας θα επηρεαστεί από το ψυχρό μέτωπο του βαρομετρικού χαμηλού στη Μαύρη Θάλασσα.

Αρχικά, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Προοδευτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν αρχικά από τα δυτικά και κυρίως από τα μεσάνυχτα και έπειτα αναμένεται πέρασμα βροχών και τοπικών καταιγίδων αρχικά από τα δυτικά με σταδιακή ανατολική επέκταση. Τα φαινόμενα θα είναι πιο αξιόλογα στο δυτικό/νοτιοδυτικό 1/2 του νησιού και νότια/νοτιοανατολικά παράλια. Κάποιες καταιγίδες θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από χαλάζι και ριπαίους ανέμους κυρίως στο δυτικό 1/3 του νησιού και νότια.

Την Τετάρτη, το αποκομμένο χαμηλό στη μέση τροπόσφαιρα θα αρχίσει να εισέρχεται και πάλι πίσω στη κυκλοφορία της ατμόσφαιρας καθώς κινείται ανατολικότερα προς την περιοχή μας ενώ το βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο τη Μαύρη Θάλασσα θα επεκτείνεται μέχρι και την ανατολική Μεσόγειο.

Αρχικά, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος ενώ στο δυτικό 1/3 του νησιού θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Κατά το δεύτερο μισό της ημέρας, διαστήματα ηλιοφάνειας θα εναλλάσονται με αυξημένες νεφώσεις και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πιο γενικευμένες στο δυτικό/νοτιοδυτικό 1/2 του νησιού και ορεινά/ημιορεινά. Στην περιοχή μας θα πνέει μέτριο έως ισχυρό δυτικό/νοτιοδυτικό ρεύμα αέρα κυρίως κατά τις μεσημβρινές/απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, για να κυμανθεί γύρω στους 2-3 βαθμούς Κελσίου πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας γύρω στους 25 έως 28 βαθμούς Κελσίου σε εσωτερικά πεδινά τμήματα του νησιού, γύρω στους 27 έως 29 βαθμούς Κελσίου στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 έως 27 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και βόρεια παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς Κελσίου στη Χιονίστρα.

Κατά τις βραδινές ώρες, η περιοχή μας θα επηρεαστεί από πέρασμα επιφανειακής σκάφης όπως βλέπετε στη πιο κάτω εικόνα, με αποτέλεσμα διαστήματα με κυρίως αίθριο καιρό να εναλλάσονται με αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δίνουν κατά τόπους και κατά περιόδους βροχές/καταιγίδες κυρίως στο δυτικό – νοτιοδυτικό 1/2 του νησιού και παράλια. Κάποιες καταιγίδες θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από χαλάζι και ριπαίους ανέμους.

Την Πέμπτη, το αποκομμένο χαμηλό θα έχει εισέλθει πίσω στην κυκλοφορία της ατμόσφαιρας καθώς απομακρύνεται ανατολικότερα/βορειοανατολικότερα ενώ και το βαρομετρικό χαμηλό στη Μαύρη Θάλασσα θα αρχίσει να απομακρύνεται βορειοανατολικότερα καθώς εξασθενεί.

Αρχικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις στο δυτικό 1/3 του νησιού, ορεινά/ημιορεινά και βόρεια και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες ενώ μεμονωμένη βροχή ή καταιγίδα δεν αποκλείεται και σε άλλη περιοχή. Σύντομα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί και μέχρι αργά το απόγευμα ο καιρός θα καταστεί παντού κυρίως αίθριος. Στη περιοχή μας θα πνέει μέτριο δυτικό ρεύμα αέρα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, για να κυμανθεί γύρω στους 2-4 βαθμούς Κελσίου πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας γύρω στους 24 έως 27 βαθμούς Κελσίου σε εσωτερικά πεδινά τμήματα του νησιού, γύρω στους 25 έως 28 βαθμούς Κελσίου στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς Κελσίου στη Χιονίστρα.

