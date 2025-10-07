Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για τους φετινούς εμβολιασμούς κατά της γρίπης. Ήδη από την περασμένη Παρασκευή οι προσωπικοί γιατροί ενηλίκων και οι παιδίατροι του Γενικού Συστήματος Υγείας, μετά από σχετική οδηγία, άρχισαν να υποβάλλουν τις παραγγελίες εμβολίων για τους δικαιούχους τους, ενώ το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τη λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων στα οποία οι πολίτες θα μπορούν να εμβολιάζονται ταυτόχρονα για τον κορωνοϊό και τη γρίπη, εάν το επιθυμούν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της οποίας έτυχαν οι προσωπικοί γιατροί του ΓεΣΥ, για την εξασφάλιση εμβολίων γρίπης οι παραγγελίες καταχωρούνται ηλεκτρονικά και το διάστημα υποβολής, των πρώτων παραγγελιών για τη φετινή χρονιά λήγει στις 8 Οκτωβρίου.

Η διανομή των εμβολίων στα ιατρεία των προσωπικών γιατρών θα αρχίσει, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας στις 12 Οκτωβρίου. Ως εκ τούτου προσωπικοί γιατροί θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τους δικαιούχους τους μετά την ημερομηνία αυτή. Ο κάθε προσωπικός γιατρός, σε πρώτη φάση, μπορεί να παραγγείλει μέχρι και 300 εμβόλια.

Προς ενημέρωση των πολιτών αναφέρεται ότι ο κάθε προσωπικός γιατρός καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εξυπηρετήσει τους δικαιούχους του.

Προτεραιότητα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας, δίνεται σε ηλικιωμένους, παιδιά, εγκύους, άτομα με υποκείμενα νοσήματα, επαγγελματίες υγείας και εργαζόμενους σε κλειστές δομές.

Βάσει του εμβολιαστικού πλάνου, οι εμβολιασμοί, πέραν από τα ιατρεία των προσωπικών γιατρών, θα γίνονται και σε Κέντρα Εμβολιασμού του υπουργείου Υγείας (για COVID-19 και γρίπη, με δυνατότητα ταυτόχρονου εμβολιασμού), από την Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Νοσηλείας του ΟΚΥπΥ, στα Κέντρα Προστασίας Μητρότητας και Ευημερίας Παιδιού, αλλά και από κινητές μονάδες σε κλειστές δομές.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Υγείας για φέτος έχει προχωρήσει σε παραγγελία 155.000 εμβολίων για τη γρίπη. Η πρώτη παρτίδα εμβολίων αναμενόταν στην Κύπρο την περασμένη εβδομάδα.

Σε ό,τι αφορά το εμβόλιο για τον κορωνοϊό, συνολικά έχουν παραγγελθεί φέτος 120.960 δόσεις για άτομα άνω των 12 ετών, 8.640 δόσεις για παιδιά 5 μέχρι 11 ετών και 4.320 δόσεις για παιδιά μέχρι 4 ετών.

Σε ό,τι αφορά τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), το υπουργείο Υγείας προχώρησε στην εξασφάλιση του μονοκλωνικού αντισώματος nirsevimab (Beyfortus). Η χορήγηση των εμβολίων κατά του πνευμονιόκοκκου βρίσκεται σε εξέλιξη.