Επανέρχονται και μάλιστα δυναμικά οι φαρμακοποιοί διεκδικώντας, για άλλη μια φορά, δικαίωμα στον εμβολιασμό πολιτών στα φαρμακεία τους.

Ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος επαναφέρει μάλιστα το αίτημα του, με αφορμή τη συνάντηση ευρωπαίων φαρμακοποιών που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες (με αντικείμενο συζήτησης τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν οι φαρμακοποιοί), με τον πρόεδρο του Συλλόγου Πλούταρχο Γεωργιάδη να τονίζει, μιλώντας στον «Φ», ότι «δεν το σκεφτήκαμε εμείς οι κύπριοι φαρμακοποιοί από μόνοι μας αλλά πρόκειται για μια πρακτική η οποία εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη».

«Ο αριθμός και η διασπορά των φαρμακείων στην Κύπρο», πρόσθεσε, «επιτρέπει στα φαρμακεία της γειτονιάς να διαδραματίσουν ρόλο πυρήνα στην πρόληψη αλλά και τον ρόλο πρωταγωνιστή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας».

Ο εποχιακός εμβολιασμός από τα φαρμακεία, είπε ο κ. Γεωργιάδης, «θα προσφέρει σχεδόν την πλήρη συμμόρφωση στο κοινό όσον αφορά την εποχιακή γρίπη με αποτέλεσμα την αποφόρτιση του Γενικού Συστήματος Υγείας και των προσωπικών γιατρών.

Οι φαρμακοποιοί έχουν την εμπειρία και την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση για να παρέχουν την υπηρεσία του εμβολιασμού μέσω του φαρμακείου της γειτονιάς».

Ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ανέφερε, «είναι έτοιμος για συζήτηση, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, με όλες τις αρμόδιες Αρχές, έτσι ώστε τα φαρμακεία της γειτονιάς να προσφέρουν την συγκεκριμένη υπηρεσία. Είναι μια πρακτική που τηρείται στις πλείστες χώρες της Ευρώπης εδώ και πολλά χρόνια και επιβάλλεται να αρχίσει επιτέλους και στην Κύπρο αυτή η συζήτηση».