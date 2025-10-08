Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση σχετικά με το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία «BARBARA», το οποίο έφθασε την Κύπρο. Η προειδοποίηση ισχύεί από τις 12:00 το βράδυ μέχρι τις 9:00 το πρωί της Τετάρτης.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές ή και καταιγίδα, ωστόσο μέχρι το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά. Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει πτώση, για να βρεθεί αισθητά πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ωστόσο μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά άνοδο.

Συμβουλές Αστυνομίας για οδήγηση σε βρεγμένο οδόστρωμα

Η οδήγηση σε βρεγμένο οδόστρωμα απαιτεί αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα.

Οι συνθήκες μειωμένης πρόσφυσης και μειωμένης ορατότητας αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Ακολουθούν χρήσιμες συμβουλές για ασφαλή μετακίνηση όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος:

Μειώνουμε ταχύτητα

Οι βρεγμένοι δρόμοι μειώνουν την πρόσφυση των ελαστικών, αυξάνοντας την απόσταση φρεναρίσματος. Οδηγώντας με χαμηλότερη ταχύτητα, έχουμε περισσότερο χρόνο αντίδρασης σε περίπτωση ανάγκης.

Ελέγχουμε την κατάσταση των ελαστικών

Η ποιότητα και η κατάσταση των ελαστικών παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια.

Ελέγχουμε το βάθος του πέλματος.

Διασφαλίζουμε ότι η πίεση των ελαστικών είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Κρατάμε απόσταση από το προπορευόμενο όχημα

Σε βρεγμένο οδόστρωμα, η απόσταση ασφαλείας πρέπει να διπλασιάζεται ή και να τριπλασιάζεται. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος σύγκρουσης σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος του προπορευόμενου οχήματος.

Αποφεύγουμε απότομες κινήσεις

Απότομη επιτάχυνση, φρενάρισμα ή ελιγμοί μπορεί να προκαλέσουν απώλεια πρόσφυσης. Οδηγούμε ομαλά, με προβλεπτικότητα και ψυχραιμία.

Προσοχή σε λακκούβες και σημεία με λιμνάζοντα νερά

Οι λακκούβες γεμάτες νερό μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο όχημα ή απώλεια ελέγχου. Επίσης, το λιμνάζον νερό αυξάνει τον κίνδυνο υδρολίσθησης, όταν τα ελαστικά χάνουν την επαφή τους με το οδόστρωμα.

Ενεργοποιούμε τα φώτα πορείας

Τα φώτα βοηθούν όχι μόνο να βλέπουμε καλύτερα, αλλά και να γινόμαστε πιο ορατοί στους άλλους οδηγούς. Δεν χρησιμοποιούμε τα φώτα ομίχλης, εκτός αν οι συνθήκες το επιβάλλουν.

Ελέγχουμε τους υαλοκαθαριστήρες

Βεβαιωνόμαστε ότι οι υαλοκαθαριστήρες λειτουργούν σωστά και τα λάστιχά τους δεν είναι φθαρμένα, ώστε να εξασφαλίζεται καθαρή ορατότητα.

Επιπλέον συμβουλές