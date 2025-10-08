Συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον του λεγόμενου «στρατιωτικού δικαστηρίου» στην κατεχόμενη Λευκωσία η υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων, με τη διαδικασία να επικεντρώνεται στην κατάθεση μάρτυρα υπεράσπισης – ενός Τούρκου εμπειρογνώμονα. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία ορίστηκε για τις 15 Οκτωβρίου.

Ο Ισμαήλ Οζκάν, ειδικός σε εγκληματολογικά θέματα με 42 χρόνια εμπειρίας, κατέθεσε εκ μέρους της υπεράσπισης, αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς της «κατηγορούσας αρχής» περί αδυναμίας εντοπισμού δακτυλικών αποτυπωμάτων. Όπως εξήγησε, η ύπαρξη αποτυπωμάτων σε αντικείμενα όπως μια ταυτότητα δεν μπορεί να αποκλειστεί χωρίς προηγούμενη επιστημονική εξέταση.

Ο εμπειρογνώμονας σημείωσε ότι παράγοντες όπως ο χρόνος ή η πολλαπλή επαφή με το αντικείμενο μειώνουν την πιθανότητα εντοπισμού αποτυπωμάτων, αλλά δεν την εξαλείφουν. «Πάντα υπάρχει μια πιθανότητα», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί το αντίθετο χωρίς ανάλυση.

Από την πλευρά της, η «κατηγορούσα αρχή» αμφισβήτησε την εγκυρότητα της μαρτυρίας, υποστηρίζοντας ότι ο Οζκάν δεν εξέτασε ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι η μικρή επιφάνεια της ταυτότητας, καθώς και η πιθανή επαφή πολλών ανθρώπων, καθιστούν δύσκολη την ανίχνευση αποτυπωμάτων.

Ο Οζκάν αναφέρθηκε επίσης στις ορθές πρακτικές διαχείρισης τεκμηρίων, επισημαίνοντας πως η ταυτότητα θα έπρεπε να είχε τοποθετηθεί άμεσα σε σακούλα φύλαξης και να προστατευθεί από το φως για να διασφαλιστεί η ακεραιότητά της.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 15 Οκτωβρίου, στις 11:00 το πρωί.

ΚΥΠΕ