Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα η κα Ανδρούλλα Ελευθερίου, αναλαμβάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ, σε αντικατάσταση του κ. Ανδρέα Τρόκκου, ο οποίος παραιτήθηκε από την εν λόγω θέση, για θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του, δηλαδή μέχρι 09.05.2028.

Η κα Ελευθερίου, είναι Εκτελεστική Διευθύντρια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας, Πρόεδρος της Ανώτατης Επιστημονικής Επιτροπής των Διεθνών Βραβείων Θαλασσαιμίας (SITA), Αντιπρόεδρος της Ευρωπαικής Αιματολογικής Εταιρείας (EHA) και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Θαλασσαιμίας.