Νοσοκομεία, ιατρεία, πολυιατρεία, φαρμακεία, φυσιοθεραπευτήρια, διαγνωστικά κέντρα και γενικά όλες οι δομές παροχής υπηρεσιών Υγείας, εντός και εκτός Γενικού Συστήματος Υγείας, στις οποίες εργάζονται πέραν των τριών επαγγελματιών πρέπει να διορίσουν ή να ορίσουν τον δικό τους «λειτουργό δικαιωμάτων των ασθενών» στον οποίο οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην προσπάθεια τους για εξασφάλιση των υπηρεσιών που χρειάζονται ή όταν θέλουν να προχωρήσουν σε παράπονο ή καταγγελία.

Στην περίπτωση μάλιστα των νοσοκομείων, ο λειτουργός δικαιωμάτων των ασθενών θα ασχολείται αποκλειστικά με τους ασθενείς και τα δικαιώματα τους.

Την ίδια ώρα, σε όλες τις επαρχίες πρέπει να συσταθούν επιτροπές δικαιωμάτων των ασθενών οι οποίες θα εξετάζουν παράπονα και καταγγελίες που θα υποβάλλουν οι ίδιοι οι ασθενείς ή θα παραπέμπονται από τους λειτουργούς δικαιωμάτων των ασθενών, όταν οι ίδιοι δεν θα καταφέρνουν να επιλύσουν ένα πρόβλημα/διαφορά που τέθηκε ενώπιον τους.

Ο διορισμός του Μάριου Χαραλαμπίδη από το Υπουργικό Συμβούλιο στη θέση του πρώτου Συνηγόρου του Ασθενούς χθες ανοίγει τον δρόμο για την πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας που ψηφίστηκε από τη Βουλή την περασμένη άνοιξη.

Ο διορισμός βεβαίως, είναι μόνο η αρχή της εφαρμογής της νομοθεσίας αφού βάσει αυτής, πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να στηθεί ολόκληρος μηχανισμός, ο οποίος προβλέπεται από τον νόμο, και θα λειτουργεί ως «ομπρέλα» προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών.

Στον μηχανισμό περιλαμβάνεται η σύσταση και διορισμός των μελών των Επαρχιακών Επιτροπών, η σύσταση της Επιστημονικής Επιτροπής που θα λειτουργεί υποστηρικτικά προς τον Συνήγορο και θα αποτελείται από επαγγελματίες υγείας, ο διορισμός των λειτουργών δικαιωμάτων των ασθενών σε όλες τις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, η στελέχωση του Γραφείου του Συνηγόρου του Ασθενούς και άλλα.

Ο Συνήγορος του Ασθενούς θα είναι ανεξάρτητος κρατικός αξιωματούχος και θα έχει την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να εξετάζει παράπονα και καταγγελίες που αφορούν παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ασθενών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επείγουσας φύσης.

Παράλληλα, θα ελέγχει τη συμμόρφωση όλων των παρόχων υπηρεσιών υγείας με τις πρόνοιες της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των ασθενών και θα υποβάλλει στον υπουργό Υγείας εκθέσεις ανά διετία με διαπιστώσεις, εισηγήσεις και συστάσεις.

Επιπρόσθετα, θα παρακολουθεί τις ενέργειες και τις πρακτικές των παρόχων υπηρεσιών υγείας που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τα δικαιώματα των ασθενών, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις και να συντάσσει εκθέσεις με τις θέσεις και τις εισηγήσεις του.

Οι εκθέσεις του Συνηγόρου θα δημοσιοποιούνται, με στόχο τη διαφάνεια και την ενημέρωση του κοινού για τον τρόπο διαχείρισης των παραπόνων και των θεμάτων που αφορούν τους ασθενείς.

Οι λειτουργοί δικαιωμάτων των ασθενών

Στο πλαίσιο του μηχανισμού, προβλέπεται η παρουσία λειτουργών δικαιωμάτων των ασθενών σε κάθε δομή παροχής υπηρεσιών υγείας όπου εργοδοτούνται περισσότερα από τρία άτομα.

Ένα από τα πρόσωπα αυτά θα ορίζεται ως υπεύθυνος και ένα ως αναπληρωτής για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών σε 24ωρη βάση.

Ο λειτουργός δικαιωμάτων θα έχει ως κύρια καθήκοντα την παροχή συμβουλών και βοήθειας στους ασθενείς, τη λήψη και διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών, καθώς και την έκδοση αποδεικτικού παραλαβής προς τον ασθενή ή τον εκπρόσωπό του.

Η διαδικασία χειρισμού ενός παραπόνου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν πρόκειται για επείγουσα περίπτωση, οπότε η διευθέτηση θα πρέπει να γίνει νωρίτερα.

Επιπλέον, ο λειτουργός θα ενημερώνει τον Συνήγορο για οποιαδήποτε ζητήματα παραβιάζουν ή ενδέχεται να παραβιάσουν τα δικαιώματα των ασθενών.

Σε περιπτώσεις όπου ένα πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί ή να εξεταστεί από τον λειτουργό δικαιωμάτων, θα παραπέμπεται στις επαρχιακές επιτροπές Δικαιωμάτων των Ασθενών.

Στις επιτροπές θα υποβάλλονται επίσης παράπονα που αφορούν μικρότερες δομές υγείας, στις οποίες εργάζονται λιγότεροι από τρεις επαγγελματίες.

«Χρειάζεται συνεργασία για να πετύχει το εγχείρημα»

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του διορισμού του ο Μάριος Χαραλαμπίδης, (μέχρι τώρα γενικός γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου), ανέφερε σε δηλώσεις του στον «Φ» ότι για να πετύχει ο θεσμός του Συνηγόρου του Ασθενούς και να λειτουργήσει σωστά ο μηχανισμός, όπως αυτός προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία χρειάζεται η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων.

«Αναλαμβάνω καθήκοντα με αίσθημα ευθύνης έναντι των ασθενών και με πλήρη συνείδηση για τη δουλειά που χρειάζεται για να στηθεί, για πρώτη φορά, ο μηχανισμός που θα λειτουργεί σε ολόκληρο τον τομέα της υγείας, εντός και εκτός ΓεΣΥ και θα λειτουργεί ως ομπρέλα για την προστασία όλων των πολιτών».

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρόσθεσε ο κ. Χαραλαμπίδης, «χρειάζεται πλήρης συνεργασία με όλους τους φορείς και θεσμούς του Τομέα της Υγείας τους οποίους και καλώ να βοηθήσουν στο μεγάλο αυτό εγχείρημα».