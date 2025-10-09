Παραδίδεται σήμερα στον Γενικό Εισαγγελέα το δεύτερο πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς που αφορά σε καταγγελία υψηλόβαθμου κρατικού αξιωματούχου για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας.

Η υπόθεση κρατήθηκε μέχρι τέλους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ώστε να προστατευθεί η έρευνα και δεν έχει διαρρεύσει οτιδήποτε σε σχέση με τον ερευνώμενο ούτε και ποιος έχει προβεί στην καταγγελία.

Όπως ανέφερε χθες στην επιτροπή Νομικών της Βουλής ο ίδιος ο Επίτροπος Διαφάνειας Χάρης Πογιατζιής, το πόρισμα έχει ήδη δοθεί στην Αρχή και σήμερα θα παραδοθεί και παράλληλα θα εκδοθεί και σχετική ανακοίνωση.

Το γεγονός ότι η υπόθεση κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χαιρετίστηκε από τους βουλευτές, ώστε να εξασφαλιστούν τα εχέγγυα της εμπιστευτικότητας και της εχεμύθειας.

Ο κ. Πογιατζιής προανήγγειλε και τη συμπλήρωση των ερευνών και τη σύνταξη πορίσματος σε σχέση με τις καταγγελίες του βουλευτή Χρίστου Χριστοφίδη του ΑΚΕΛ τον Σεπτέμβριο του 2022, ο οποίος σύνδεσε την παραχώρηση κυπριακών υπηκοοτήτων σε επενδυτές με εισφορές προς τον ΔΗΣΥ. Όπως κατήγγειλε, «δημιουργούνται υποψίες για ανταλλάγματα».

Ο κ. Χριστοφίδης έθεσε το ερώτημα «πώς εννέα ξένοι επενδυτές, πριν ή αμέσως μετά την εξασφάλιση του χρυσού διαβατηρίου, βρέθηκαν να ενισχύουν το κομματικό ταμείο της Πινδάρου με ποσά από €20.000 έως €50.000». Οι επίμαχες εισφορές φτάνουν συνολικά τις €251.600.

Η ηγεσία του ΔΗΣΥ απέρριψε την καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι οι εισφορές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος και έγιναν με πλήρη διαφάνεια. Για τη διενέργεια της έρευνας, η Αρχή κατά της Διαφθοράς διόρισε τρεις λειτουργούς επιθεώρησης: την πρώην δικαστή Λεμονιά Καουτζιάνη, τον δικηγόρο Δημήτρη Τσολακίδη και τον οικονομολόγο Δημήτρη Γεωργιάδη.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι το πόρισμα στην περίπτωση αυτή θα δοθεί ολόκληρο στη δημοσιότητα και όχι απλά μια ανακοίνωση. Σύντομα, ολοκληρώνεται και η έρευνα εναντίον του ΑΚΕΛ, μετά από καταγγελία του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος ζήτησε να διερευνηθεί δημοσίευμα του OCCRP, το οποίο υποστήριζε ότι ρωσικό λόμπι χρηματοδότησε κόμματα σε ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και το ΑΚΕΛ, με στόχο την προώθηση ψηφισμάτων υπέρ της Ρωσίας για την Κριμαία.

Το ΑΚΕΛ διέψευσε κατηγορηματικά το δημοσίευμα και ζήτησε διερεύνηση εις βάθος της καταγγελίας. Εκκρεμεί, επίσης, η έρευνα για την ανάπτυξη «The Land of Dreams» στην Τριμίκλινη. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η Αρχή, είναι να διαπιστωθεί «κατά πόσο οι διαχρονικές παρανομίες και/ή παραλείψεις στην εν λόγω ανάπτυξη δημιουργούν υπόνοιες για πράξεις διαφθοράς από πλευράς κρατικών αξιωματούχων και δημόσιων υπαλλήλων».

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε ο πρώην πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου, Νίκος Γιαπανάς. Η άλλη μεγάλη έρευνα που βρίσκεται προς το τέλος της αφορά στο «Κράτος Μαφία» και τον τέως Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς αναμένεται να παραλάβει μέσα στις επόμενες ημέρες το τρίτο κεφάλαιο του πορίσματος για το «Κράτος Μαφία». Το τελικό πόρισμα θα περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια. Λόγω του τεράστιου όγκου μαρτυρικού υλικού, η Αρχή και οι λειτουργοί επιθεώρησης συμφώνησαν να παραδίδεται το πόρισμα τμηματικά, ώστε τα πέντε μέλη της να έχουν χρόνο να μελετούν και να αξιολογούν κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά. Στόχος είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι τα μέσα του φθινοπώρου, οπότε και αναμένεται η λεπτομερής ανακοίνωση για την τελική απόφαση της Αρχής περί το τέλος του έτους ή αρχές του επόμενου.

Επιδιώκει να έχει τελικό λόγο στις προσλήψεις

Η επιτροπή Νομικών της Βουλής προωθεί νομοσχέδιο που ετοίμασε η Επίτροπος Νομοθεσίας Λουΐζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου και δίδει το δικαίωμα στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς να καταρτίζει τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη λειτουργών της, αλλά τον τελικό λόγο για τις μόνιμες προσλήψεις στην Αρχή θα έχει η ΕΔΥ. Αυτή τη στιγμή η Αρχή απασχολεί 18 λειτουργούς και μόνο ο κλητήρας είναι μόνιμος, ενώ οι υπόλοιποι με απόσπαση ή με συμβόλαια. Στην επιτροπή συζητήθηκε και η πρόταση νόμου του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος εισηγείται να μετατραπεί η Αρχή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ωστόσο δεν φαίνεται να προχωρεί.