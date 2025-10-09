Τους επόμενους μήνες, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να εφαρμόσουν ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για την ευημερία και ιχνηλασιμότητα σκύλων και γάτων.

Στις 19 Ιουνίου 2025, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση μέτρα που προβλέπουν αυστηρούς κανόνες εκτροφής, στέγασης και χειρισμού των ζώων, καθώς και καθολική σήμανση με microchip, με στόχο την ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου.

Η πρωτοβουλία της ΕΕ αποσκοπεί στο να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια για τους καταναλωτές και δίκαιο ανταγωνισμό για εκτροφείς, πωλητές και καταφύγια, χωρίς να επιβαρύνει τους ήδη υπάρχοντες ιδιοκτήτες ζώων.

Οι αλλαγές που συζητούνται στην ΕΕ

Συγκεκριμένα οι αλλαγές που συζητιούνται στην ΕΕ αφορούν τον καθορισμό ελάχιστον προτύπων ευημερίας για εγκαταστάσεις όπως για παράδειγμα χώρους, φωτισμός, αερισμός, πρόσβαση σε νερό/τροφή, κοινωνικοποίηση, κανόνες αναπαραγωγής και περιορισμοί σε οδυνηρές πρακτικές. Επίσης, οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά, με ετήσια κτηνιατρική επίσκεψη και τήρηση αρχείων.

Όσον αφορά την ταυτοποίηση και μητρώα, κάθε σκύλος και γάτα πρέπει να φέρει microchip και να είναι εγγεγραμμένος/η σε εθνική βάση πριν τεθεί στην αγορά. Οι βάσεις δεδομένων θα γίνουν διαλειτουργικές σε όλη την ΕΕ για να εντοπίζεται εύκολα η προέλευση και οι μεταβιβάσεις από όλες τις χώρες της ΕΕ.

Επιπλέον, προκύπτουν αλλαγές και στις διαδικτυακές αγγελίες, καθώς αναμένεται ότι θα συσταθεί δωρεάν ευρωπαϊκό σύστημα επαλήθευσης της ταυτοποίησης/εγγραφής, ώστε ο ενδιαφερόμενος να ελέγχει ότι το ζώο είναι νόμιμα δηλωμένο πριν αγοράσει ή υιοθετήσει. Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν με εκτελεστικές πράξεις.

Ακόμη, ενισχύονται οι κανόνες στις εισαγωγές από τρίτες χώρες για να μπαίνουν στην αγορά της ΕΕ μόνο ζώα που προέρχονται από ισοδύναμες συνθήκες ευζωίας και φέρουν microchip.

Με την ψήφιση του Κανονισμού, στην Κύπρο θα πρέπει:

Να δημιουργηθεί ενιαίο εθνικό μητρώο για σκύλους και γάτες, συνδεδεμένο με το ευρωπαϊκό, και να εφαρμοστούν διαδικασίες υποχρεωτικής εγγραφής.

Να οριστούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ως αρμόδια αρχή και για τα δύο είδη, αναλαμβάνοντας ελέγχους, αδειοδοτήσεις εγκαταστάσεων και ετήσιες κτηνιατρικές επιθεωρήσεις.

Να θεσπιστούν κυρώσεις που να είναι «αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές», καθώς και σαφείς κανόνες για αγγελίες στο διαδίκτυο.

Να τροποποιηθούν σχετικές νομοθεσίες, όπως ο νόμος «Περί Προστασίας και Ευημερίας Ζώων» και ο «Περί Σκύλων» νόμος.

Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ωστόσο η προετοιμασία είναι εκτεταμένη. Κυβέρνηση, δήμοι, καταστήματα και εκτροφείς θα πρέπει να εξετάσουν πιθανές νομοθετικές ρυθμίσεις και αλλαγές, να οργανώσουν τα αρχεία τους, να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις τους και να προνοήσουν για τη διασύνδεση με το μελλοντικό εθνικό μητρώο και το αντίστοιχο ευρωπαϊκό σύστημα.

«Ανέτοιμη η Κύπρος…»

Παρά το γεγονός ότι οι κανονισμοί συζητιούνται εδώ και καιρό εντός της ΕΕ, ωστόσο, η Κύπρος δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε προετοιμασία έτσι ώστε να είναι σε θέσει να εφαρμόσει τον Κανονισμό.

Στο philenews μίλησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ο οποίος ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παρουσιάζεται ανέτοιμη στο να εφαρμόσει το εν λόγω πλαίσιο.

Όπως εξήγησε δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθώς πρέπει να τοποθετηθεί σήμανση στους γάτους, ενώ εμείς δεν γνωρίζουμε ποιου ανήκει ένας γάτος. «Στην Κύπρο έχουμε ένα εκατομμύριο γάτους».

Επιπλέον ανέφερε ότι η σήμανση για τους σκύλους είναι από το 2002, ενώ την ίδια ώρα τα περισσότερα σκυλιά δεν έχουν την απαραίτητη σήμανση. Τόνισε ότι τώρα θα υποχρεωθεί η Κυπριακή Δημοκρατία με κανονισμό. «Ο κανονισμός δεν χρειάζεται να περάσει από τη Βουλή για να εισαχθεί στη νομοθεσία μας. Εφαρμόζεται αυτόματα».

Τόνισε ότι θεσπίζονται ελάχιστα πρότυπα για εκτροφεία, καταστήματα πώλησης ζώων και καταφύγια για τα οποία εμείς έχουμε ήδη Κανονισμούς που όμως δεν εφαρμόζονται.

«Η Κυβέρνηση το γνωρίζει από το 2022»

Ο κ. Θεοπέμπτου ξεκαθάρισε ότι αυτά που συζητούνται είναι οι πρόνοιες που έχει τώρα ο κανονισμός. Συμπλήρωσε ότι ακόμη να ψηφιστεί από την Ευρωβουλή. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι θα περιλαμβάνει το τελικό κείμενο».

Επεσήμανε ότι η Κυβέρνηση το γνωρίζει από το 2022. «Έχει 3 χρόνια. Δεν γίνεται να έρθουν τώρα και να διερωτώνται τι είναι αυτό πού ψηφίστηκε».

Επεσήμανε ότι οι υπόλοιπες χώρες το γνωρίζουν και προετοιμάζονται. «Θα ψηφιστεί μάλλον τέλος του χρόνου», ανέφερε.

Τονίζεται ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ωστόσο η προετοιμασία είναι εκτεταμένη. Κυβέρνηση, δήμοι, καταστήματα και εκτροφείς θα πρέπει να εξετάσουν πιθανές νομοθετικές ρυθμίσεις και αλλαγές, να οργανώσουν τα αρχεία τους, να βελτιώσουν τις εγκαταστάσεις τους και να προνοήσουν για τη διασύνδεση με το μελλοντικό εθνικό μητρώο και το αντίστοιχο ευρωπαϊκό σύστημα.