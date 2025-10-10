Το πράσινο φως για την κατασκευή και λειτουργία αντιπυρικής λωρίδας στο Δάσος Μαχαιρά, εντός της κοινότητας Βαβατσινιάς, έδωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος, μετά από θετική προκαταρκτική αξιολόγηση (screening) των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000.

Η προτεινόμενη αντιπυρική λωρίδα κρίνεται στρατηγικής σημασίας από το Τμήμα Δασών για την πρόληψη και αντιμετώπιση μεγάλης κλίμακας δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή, καθώς θα λειτουργεί ως βασικός σύνδεσμος με τις υποδομές πυροπροστασίας στις τοποθεσίες «Σκοτεινή» και «Μούττη του Κόρνου».

Σύμφωνα με την Έκθεση Προελέγχου του Τμήματος Περιβάλλοντος, το έργο θα υλοποιηθεί στην περιοχή «Παρηγορητής», εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Περιοχή Τζιόνια» και της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) «Δάσος Μαχαιρά», οι οποίες αποτελούν σημαντικούς οικοτόπους για ενδημικά και προστατευόμενα είδη.

Η κατασκευή περιλαμβάνει: α) Διαπλάτυνση υφιστάμενου δασικού δρόμου μήκους 600 μέτρων, από 6 σε 10 μέτρα β) Διάνοιξη νέας αντιπυρικής λωρίδας μήκους 300 μέτρων και πλάτους 10 μέτρων.

Η Έκθεση αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου ως περιορισμένες, αναστρέψιμες και ελεγχόμενες, κυρίως λόγω της μικρής έκτασης της επέμβασης και της περιορισμένης διάρκειας των εργασιών (περίπου 2 μήνες) και της πρόβλεψης να εκτελεστούν εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου των πτηνών (Σεπτέμβριος – Ιανουάριος).

Κατά την υλοποίηση του έργου θα απομακρυνθούν 67 νεαρά δέντρα τραχείας πεύκης, ενώ θα επηρεαστούν περιορισμένες εκτάσεις δύο τύπων οικοτόπων: 2,4 δεκάρια με θαμνώνες και δασικές συστάδες Quercus alnifolia (λατζιά) και 2,3 δεκάρια με δάση τραχείας πεύκης (Pinus brutia).

Οι επιπτώσεις κρίνονται ασήμαντες σε σχέση με τη συνολική έκταση των συγκεκριμένων οικοτόπων που υπάρχουν στην ευρύτερη ΕΖΔ.

Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Περιοχή Τζιόνια» και η ΕΖΔ «Δάσος Μαχαιρά» φιλοξενούν σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας, μεταξύ αυτών το γεράκι Ζάνος (Falco peregrinus), η σκαλιφούρτα (Oenanthe cypriaca), η τραχεία πεύκη και ο ενδημικός θάμνος Quercus alnifolia. Συνολικά η ΖΕΠ Τζιόνια αποτελούν καταφύγιο για συνολικά 84 είδη πτηνών, 57 εκ των οποίων φωλιάζουν εκεί.

Η ΕΖΔ φιλοξενεί επίσης πολύτιμους φυσικούς οικοτόπους όπως θαμνώνες, μεσογειακά πευκοδάση, και παραποτάμιες στοές, ενώ έχει εντοπιστεί παρουσία σπάνιων ειδών όπως το φίδι Coluber cypriensis και η νυχτερίδα Rhinolophus hipposideros.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος καταλήγει ότι δεν αναμένεται να προκληθούν μη αναστρέψιμες ή σημαντικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα των περιοχών Natura 2000. Ως εκ τούτου, το έργο δεν απαιτεί περαιτέρω περιβαλλοντική αξιολόγηση σύμφωνα με το Άρθρο 6(3) της Οδηγίας για τους Οικοτόπους.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στα διαχειριστικά μέτρα πυροπροστασίας του Δασικού Σχεδίου της περιοχής και αποτελεί μέρος του εθνικού σχεδιασμού για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών. Η διακίνηση στην αντιπυρική λωρίδα θα είναι ελεγχόμενη και κατά τους μήνες Μάρτιο με Οκτώβριο δεν θα είναι ανοιχτή για το κοινό, ως εκ τούτου δεν αναμένεται να αυξηθεί η παρουσία επισκεπτών στην περιοχή, να προκληθούν μόνιμες συνθήκες διασποράς σκόνης και πρόκλησης θορύβου και να επηρεαστούν σημαντικά τα είδη και οι οικότοποι της περιοχής.

Κατά το στάδιο της κατασκευής, οι εργασίες που θα λάβουν χώρα θα περιλαμβάνουν αποψίλωση της χλωρίδας και χωματουργικές εργασίες για διαπλάτυνση της υφιστάμενης αντιπυρικής λωρίδας και τη διάνοιξη της νέας. Επιπλέον, λόγω της σημαντικότητας της περιοχής και της χωροθέτησης του έργου, κατά την κατασκευαστική φάση θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για περιορισμό των επιχωματώσεων και των πρανών που θα δημιουργηθούν.