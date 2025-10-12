Στη σύλληψη 19χρονου οδηγού προχώρησε η Αστυνομία σε σχέση με το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου στα Πέρα Ορεινής, με θύμα τον 71χρονο Δημήτρη Σκουφαρή από τη Λακατάμια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 2:30 το απόγευμα, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 19χρονος παρέσυρε τον ηλικιωμένο, ο οποίος επιχειρούσε να διασταυρώσει τον δρόμο.

Ο 71χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου ο επί καθήκοντι ιατρός διαπίστωσε τον θάνατό του.

Ο νεαρός οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ και ναρκοτέστ, με αρνητικά αποτελέσματα, ωστόσο συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Μετά την ανάκρισή του, αφέθηκε ελεύθερος και θα κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις έρευνες για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.