Τι θα πράξει η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην υπόθεση του Μητροπολίτη Τυχικού ο οποίος κηρύχθηκε έκπτωτος από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου για αποτείχιση; Αυτό ουδείς το γνωρίζει, αλλά ο θεολόγος Θεόδωρος Κυριακού, ζυγίζοντας τα δεδομένα με ψυχρή λογική, τολμά να προβλέψει ποια θα είναι η απόφαση.

Όπως εκτιμά δεν μπορεί να είναι άλλη από την υιοθέτηση της απόφασης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου. Ποιο είναι το σκεπτικό; Ο κ. Κυριακού εξηγεί ότι: Έκκλητο δεν σημαίνει αυτόματα ότι αυτός που το υποβάλλει παρευρίσκεται κιόλας ενώπιον της Πατριαρχικής Συνόδου. Στην περίπτωση του Τυχικού πιστεύω, αναφέρει ο κ. Κυριακού, ότι οι του Πατριαρχείου θέλουν να τον γνωρίσουν. Να δουν ποιος είναι αυτός που σε κάποια θέματα σήκωσε δικό του μπαϊράκι.

Η Πατριαρχική Σύνοδος έχει μπροστά της τις εξής τρεις επιλογές:

-Αν διαπιστώσει ότι η δικαστική διαδικασία ενώπιον της Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου ήταν διάτρητη, να δικάσει ξανά την υπόθεση.

-Να την παραπέμψει ενώπιον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου για επανεκδίκαση.

-Να απορρίψει το έκκλητο, οπότε ο Τυχικός βρίσκεται ενώπιον της απόφασης της κυπριακής Συνόδου όπου καλείται να αποδεχτεί τους όρους της. Αν δεν το πράξει, θα έχει να αντιμετωπίσει δύο ποινές και συγκεκριμένα αυτήν της αργίας ή της καθαίρεσης.

Ο κ. Κυριακού παρατηρεί, πως οι διεκκλησιαστικές σχέσεις ευνοούν το τρίτο σενάριο.

Προσωπικά πιστεύω, λέει, πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν θα διακινδυνεύσει να διασαλεύσει τις σχέσεις του με τον Αρχιεπίσκοπο και την Σύνοδο μας, δεδομένου και του γεγονότος ότι η κυπριακή Εκκλησία στηρίζει με πολλαπλούς τρόπους το Φανάρι.

Συγκεκριμένα, συμμετείχε στην Σύνοδο του Κολυμπαρίου στην Κρήτη (για την οποία προκλήθηκαν ποικίλες αντιδράσεις στους κόλπους της ορθόδοξης Εκκλησίας), υποστήριξε το αυτοκέφαλο της ουκρανικής Εκκλησίας και ενισχύει οικονομικά το Πατριαρχείο.

Οποιαδήποτε άλλη απόφαση, προφανώς θα ταρακουνήσει τα εκκλησιαστικά πράγματα της Κύπρου μιας και σε αυτή την περίπτωση θα τεθεί θέμα Αρχιεπισκόπου ο οποίος δίνει μεγάλη σημασία στο θέμα αυτό, συμπληρώνει ο κ. Κυριακού.