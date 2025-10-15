Καμπανάκι για την ασφάλεια της μαθητικής μεταφοράς κρούουν τα διαδοχικά περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς σε σχολικά λεωφορεία, με την πολιτεία να περνά πλέον από τις διαπιστώσεις στις αποφάσεις. Παραδειγματικές τιμωρίες για τους μαθητές που εμπλέκονται σε περιστατικά βίας, φθοράς περιουσίας και επικίνδυνης συμπεριφοράς προανήγγειλαν οι αρμόδιοι Υπουργοί, μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα (15/10) στο Υπουργείο Μεταφορών.

Η σύσκεψη συγκλήθηκε με φόντο πέντε σοβαρά περιστατικά που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα σε διαδρομές μαθητικών λεωφορείων σε όλη την Κύπρο και τα οποία ανάγκασαν σε ορισμένες περιπτώσεις τις μεταφορικές εταιρείες να αποσύρουν προσωρινά τη λειτουργία συγκεκριμένων γραμμών.

Τα πλέον ανησυχητικά περιστατικά εντοπίστηκαν σε πέντε συγκεκριμένες σχολικές διαδρομές, όπου οι οδηγοί έφτασαν στο σημείο να δηλώσουν αδυναμία ασφαλούς οδήγησης λόγω της έντασης εντός του οχήματος.

Λευκωσία – Διαδρομή Αθηένου – Κύκκος Β’ / Τεχνικές Σχολές

Καταγράφηκαν σοβαρά θέματα ασφάλειας με κομμένες ζώνες, κλεμμένο σφυρί ανάγκης και υλικές ζημιές, που οδήγησαν σε ενημέρωση προς το Υπουργείο στις 6 Οκτωβρίου.

Λάρνακα – Διαδρομή 115 (Περβόλια/Κίτι – Τεχνική Σχολή)

Αναφέρθηκαν ρίψεις αντικειμένων προς τον οδηγό και φθορές, με αποτέλεσμα την τοποθέτηση φρουρού από την εταιρεία (ενημέρωση 5 Σεπτεμβρίου).

Λεμεσός – Διαδρομή ΜΠ75 (Ασγάτα – Τεχνική Σχολή Α’)

Μαθητές έβριζαν τον οδηγό, κάπνιζαν, δημιουργούσαν φασαρία και προκαλούσαν φθορές, σύμφωνα με την ενημέρωση της 10ης Οκτωβρίου.

Πάφος – Διαδρομή Μ12 (Τεχνική Σχολή – Πέγεια)

Περιγράφεται εικόνα απόλυτης αναρχίας, με κάπνισμα, ύβρεις και απόπειρες εκφοβισμού, σύμφωνα με την αναφορά της 8ης Οκτωβρίου.

Πάφος – Διαδρομή ΜΠ19 (Πόλις – Τεχνική Σχολή Πάφου)

Οι μαθητές αγνοούσαν επιδεικτικά τις υποδείξεις των ελεγκτών, ενώ καπνιστήρια και λεκτική βία χαρακτηρίζουν τη διαδρομή (ενημέρωση 24 Σεπτεμβρίου).

Αν και σε άλλες διαδρομές παρατηρούνται επίσης παραβατικές συμπεριφορές, κυρίως κάπνισμα και φθορές, εντούτοις, δεν έχει προκύψει ακόμα σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια της οδήγησης.

Βαφεάδης: «Τέλος η ανοχή – Θα υπάρξουν παραδειγματικές τιμωρίες»

Στη σύσκεψη υπό τον Υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη συμμετείχαν επίσης η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης και εκπρόσωποι της Αστυνομίας.

Ο κ. Βαφεάδης έκανε λόγο για μηδενική ανοχή και προανήγγειλε ενίσχυση των ελέγχων και τοποθέτηση εποπτών σε «κόκκινες» διαδρομές. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι γονείς των μαθητών που προκαλούν ζημιές θα καλούνται να πληρώνουν το κόστος, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. «Είναι απαράδεκτο να κινδυνεύουν μαθητές. Κανένας γονιός δεν θέλει το παιδί του σε κλειστό χώρο με καπνό και φασαρία. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε τέτοιες εικόνες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μιχαηλίδου: Η παιδεία στο προσκήνιο: «Εξίσου σημαντική η διαπαιδαγώγηση»

Η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, από την πλευρά της, έστειλε σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής, υπογραμμίζοντας πως η σοβαρότητα της κατάστασης δεν μπορεί να αφήνει κανέναν αδιάφορο.

«Χρειάζονται άμεσα παραδειγματικά μέτρα, αλλά και ενημέρωση, όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς τους. Οφείλουμε να δράσουμε προληπτικά», σημείωσε.

Η Υπουργός ανακοίνωσε ότι θα προωθηθούν δράσεις ενημέρωσης και διαπαιδαγώγησης, παράλληλα με τα τιμωρητικά μέτρα, ώστε να αντιμετωπιστεί σφαιρικά το πρόβλημα.

Γονείς: «Η ανοχή έχει τελειώσει»

Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, στήριξε πλήρως την αυστηροποίηση των μέτρων, δηλώνοντας πως η κοινωνία οφείλει να είναι υπεύθυνη και συνεπής. «Η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα. Κανείς δεν δικαιούται να βάζει σε κίνδυνο τη ζωή των άλλων. Αν χρειαστεί, οι γονείς θα πληρώνουν τις ζημιές», υπογράμμισε.

Τα μέτρα που αποφασίστηκαν

Στο πλαίσιο της σύσκεψης, αποφασίστηκαν τα εξής άμεσα και μεσοπρόθεσμα μέτρα:

● Αύξηση εποπτείας σε διαδρομές με ιστορικό παραβατικότητας

● Παρουσία συνοδών ή φρουρών ασφαλείας, όπου κρίνεται αναγκαίο

● Εκπαιδευτικά σεμινάρια και ενημερώσεις σε σχολεία για θέματα συμπεριφοράς

● Σαφής καταγραφή και τεκμηρίωση των παραβάσεων, με πειθαρχικές συνέπειες

● Οικονομική επιβάρυνση των γονέων για φθορές που προκαλούν τα παιδιά τους