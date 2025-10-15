Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση με τον εντοπισμό τεσσάρων καλύκων έξω από υποστατικό στην περιοχή Αγίου Ιωάννη, στη Λεμεσό, τη Δευτέρα που μας πέρασε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 34χρονου άνδρα σε σχέση με το περιστατικό. Ο συλληφθείς φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση εντοπισμού καλύκων φυσιγγίων που βρέθηκαν στον δρόμο, στην ίδια περιοχή.

Εναντίον του διερευνάται υπόθεση παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου κατηγορίας Α, καθώς και κατοχής εκρηκτικών υλών (φυσιγγίων).

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις κάλυκες εντοπίστηκαν έξω από υποστατικό ιδιοκτησίας 38χρονου άνδρα. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, απέκλεισαν την περιοχή και παρέλαβαν τα τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζοντα