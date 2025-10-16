Συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €90 εκατ. ετοίμασε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας προκειμένου να καλυφθούν κυρίως οι ανάγκες των ασθενών σε εξειδικευμένα φάρμακα, εξειδικευμένες θεραπείες και επεμβάσεις, αλλά και επιπρόσθετες υπηρεσίες που έχουν ενταχθεί πρόσφατα στο Γενικό Σύστημα Υγείας.

Όπως εξήγησε στον «Φ» ο διευθυντής του ΟΑΥ Άγγελος Τρόπης, τα €90 εκατ. «θα καλυφθούν από τα αυξημένα έσοδα που έχει ο Οργανισμός το 2025 και προέρχονται από διάφορες πηγές και κυρίως από τις εισφορές, που είναι αυξημένες σε σχέση με το ποσό που είχε προϋπολογιστεί κατά τον καταρτισμό του ετήσιου προϋπλογισμού, αλλά και από την περίθαλψη Ευρωπαίων πολιτών, αφού όπως έχουμε ενημερωθεί πρόσφατα από το υπουργείο Υγείας και από αυτή την πηγή τα έσοδα θα είναι φέτος αυξημένα»

Το συνολικό αυξημένο ποσό των εσόδων του Οργανισμού, εξήγησε, «ξεπερνά τα €100 εκατ. περίπου και ως εκ τούτου, ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός θα καλυφθεί χωρίς να χρειαστεί να γίνει η οποιαδήποτε επέμβαση στο αποθεματικό του ΓεΣΥ».

Αναλυτικά: Από τα €90 εκατομμύρια, τα €30 προορίζονται, κυρίως, για εξειδικευμένα φάρμακα και θεραπείες που χορηγούνται στους ασθενείς μέσω των διαδικασιών της Επιτροπής Ονομαστικών Αιτημάτων Φαρμάκων.

Υπενθυμίζεται ότι είναι το πρώτο έτος κατά το οποίο ο ΟΑΥ διαχειρίζεται τα ονομαστικά αιτήματα ασθενών, μετά τη μεταφορά τους στον Οργανισμό από το υπουργείο Υγείας και ως εκ τούτου οι ανάγκες φαίνεται να είναι μεγαλύτερες από εκείνες που είχαν αρχικά προϋπολογιστεί.

Παράλληλα, ο Οργανισμός προσφάτως έχει προχωρήσει στη χαλάρωση των κριτηρίων χορήγησης των θεραπειών αυτών με στόχο να εξυπηρετούνται περισσότερες κατηγορίες ασθενών από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Η χαλάρωση των κριτηρίων, όπως είχε άλλωστε προβλεφθεί, οδήγησε και σε αύξηση της δαπάνης.

Πέραν αυτού, όπως εξήγησε ο κ. Τρόπης, έχουν ενταχθεί στο ΓεΣΥ περισσότερα νέα και καινοτόμα φάρμακα γεγονός που επίσης αυξάνει τη δαπάνη των φαρμάκων γενικά.

Η αύξηση των δαπανών για τα φάρμακα, ήταν αναμενόμενη για τον ΟΑΥ καθώς, μεταξύ άλλων, περιλαμβανόταν και στην τελευταία επικαιροποιημένη αναλογιστική έκθεση για το ΓεΣΥ.

Τα φάρμακα, εξάλλου, καθορίζονται στην αναλογιστική μελέτη ως ένας από τους λόγους για τους οποίους την τρέχουσα τριετία, το αποθεματικό του ΓεΣΥ θα παρουσιάζει μικρότερη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη ή με τα έτη που θα ακολουθήσουν.

Άλλα €30 εκατ. προορίζονται για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, που έχουν προκύψει, και αφορούν εξειδικευμένες θεραπείες, κυρίως για τον καρκίνο και τις νεφροπάθειες, όπως για παράδειγμα ακτινοθεραπείες ή αιμοκάθαρση, αλλά και για την κάλυψη αναγκών για εξειδικευμένα περιστατικά, αρκετά εκ των οποίων αφορούν τα παιδιά.

Περαιτέρω, εξήγησε, επεκτάθηκαν οι υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλους επαγγελματίες υγείας όπως οι φυσιοθεραπευτές, οι διαιτολόγοι κ.λπ.

Συγκεκριμένα, τους τελευταίους μήνες, έχουν αυξηθεί οι φυσιοθεραπείες για κάποιες κατηγορίες ασθενών, «έχει για παράδειγμα δημιουργηθεί το μητρώο ρευματοπαθών και οι ασθενείς αυτοί έχουν το δικαίωμα για περισσότερες συνεδρίες ή έχουν ενταχθεί και άλλες υπηρεσίες στο ΓεΣΥ, οπόταν χρειάζεται και μεγαλύτερη δαπάνη». Το επιπρόσθετο κονδύλι φθάνει τα €20 εκατ..

Άλλα €10 εκατ. αφορούν την αύξηση της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών αποκατάστασης, λόγω των αυξημένων αναγκών, αλλά και την κάλυψη των αναγκών που έχουν προκύψει από την ένταξη κριτηρίων στον τρόπο λειτουργίας των ΤΑΕΠ του ΓεΣΥ.