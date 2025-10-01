Ρόλο ελεγκτή ανέλαβε το υπουργείο Υγείας, στο οποίο άρχισε ήδη να δημιουργείται Τμήμα Εποπτείας του Γενικού Συστήματος Υγείας. Τέσσερις λειτουργοί έχουν αναλάβει καθήκοντα, ενώ στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας εκκρεμεί ο διορισμός προϊσταμένου του Τμήματος, προκειμένου να διοριστεί και ο νέος επόπτης του ΓεΣΥ.

Σχετικά έχουν ενημερωθεί, μέσω του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών του Συστήματος οι οποίοι θα έχουν, από τώρα και στο εξής, το δικαίωμα να υποβάλλουν τα παράπονα ή τις παρατηρήσεις τους για τον τρόπο εφαρμογής του ΓεΣΥ από τον ΟΑΥ στο Υπουργείο.

Ο έλεγχος και η εποπτεία του ΓεΣΥ αλλάζει χέρια μετά την πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας και την κατάργηση του θεσμού του Επιτρόπου Εποπτείας, οι αρμοδιότητες του οποίου μεταφέρθηκαν, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του νόμου που διέπει τη λειτουργία του Συστήματος και τα παράπονα των παρόχων στο υπουργείο Υγείας, και σε ό,τι αφορά τους ασθενείς και τα δικά τους παράπονα και καταγγελίες, στον Συνόγορο του Ασθενούς, ο διορισμός του οποίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επίσης, εκκρεμεί.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της οποίας έτυχαν τις προηγούμενες ημέρες όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας του ΓεΣΥ, το τμήμα εποπτείας του υπουργείου Υγείας, θα «εξετάζει οποιοδήποτε παράπονο υποβάλλεται από πάροχο υπηρεσιών φροντίδας υγείας» που θα αφορά:

>> Απόφαση, πράξη ή παράλειψη του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας αναφορικά με τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καλύπτονται από τον Οργανισμό.

>> Πράξη ή παράλειψη παρόχου υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο πλαίσιο εφαρμογής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας που συνήψε με τον Οργανισμό.

>> Απόφαση, πράξη ή παράλειψη του ΟΑΥ σε σχέση με τους παρόχους υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

Τα παράπονα των επαγγελματιών θα είναι δυνατό να υποβάλλονται τόσο από τους ίδιους προσωπικά, ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα τόσο και μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους (π.χ. νομικούς συμβούλους).

Πέραν των παραπόνων/καταγγελιών που θα υποβάλλονται από τους παρόχους, το Τμήμα Εποπτείας του ΓεΣΥ θα εξετάζει και αυτεπάγγελτα ζητήματα τα οποία κρίνει ότι χρήζουν διερεύνησης και αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας του Συστήματος από τον ΟΑΥ.

Μάλιστα, όπως προβλέπεται, το Τμήμα θα εξετάζει και ζητήματα κατόπιν οδηγιών που θα λαμβάνει από το Υπουργικό Συμβούλιο.

«Η αρμόδια Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα να εξετάζει και δεν θα εξετάζει παράπονο ή θέμα:

>> Για το οποίο εκκρεμεί διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου ή ενώπιον άλλης διοικητικής ή ανεξάρτητης αρχής που λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων άλλου νόμου και το οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Ασθενούς, όπως αυτές καθορίζονται στον περί κατοχύρωσης και της προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών νόμο.

Σε ό,τι αφορά τον διορισμό του Συνηγόρου του Ασθενούς, βάσει της νομοθεσίας, θα εξετάζει παράπονα ασθενών που θα αφορούν τόσο τις εντός, όσο και τις εκτός ΓεΣΥ υπηρεσίες υγείας. Για την εφαρμογή του Νόμου, όπως αυτός ψηφίστηκε από τη Βουλή, επιβάλλεται η στελέχωση του Γραφείου του Συνηγόρου του Ασθενούς, η σύσταση Επιτροπών αλλά και ο διορισμός λειτουργών δικαιωμάτων των ασθενών σε όλα τα νοσηλευτήρια και δομές παροχής υπηρεσιών υγείας.

Όπως παραδέχθηκε σε δηλώσεις του την περασμένη εβδομάδα ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, ο διορισμός του Συνηγόρου από την κυβέρνηση έχει ήδη καθυστερήσει.

Σε ό,τι αφορά το παρασκήνιο, η ΟΣΑΚ έδωσε δύο συγκεκριμένα ονόματα στον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος δεσμεύτηκε να απάντησει, αφού πρώτα μελετήσει όλα τα δεδομένα γύρω από τα άτομα που πρότεινε η Ομοσπονδία Ασθενών.

Έκτοτε, ακολούθησαν, ανεπίσημα, συζητήσεις μεταξύ κυβέρνησης και ΟΣΑΚ και όπως πληροφορούμαστε, για το ένα τουλάχιστον άτομο, η στάση του Προέδρου είναι μάλλον αρνητική. Για το δεύτερο άτομο, το οποίο προτάθηκε από την ΟΣΑΚ, δεν υπήρξε, μέχρι αυτή τη στιγμή, ξεκάθαρη απάντηση αν και φαίνεται ότι, προς το παρόν το συγκεκριμένο όνομα είναι και το επικρατέστερο για διορισμό στη θέση του πρώτου Συνηγόρου του Ασθενούς.

Ο Πρόεδρος, θα προχωρήσει, εάν επαληθευθούν οι πρόσφατες τοποθετήσεις του υπουργού Υγείας, στην ανακοίνωση του ονόματος του πρώτου Συνηγόρου του Ασθενούς εντός των επόμενων ημερών αν και δεν αποκλείεται ο συγκεκριμένος διορισμός να ανακοινωθεί στο πλαίσιο και άλλων αλλαγών/ διορισμών που στους οποίους ο Νίκος Χριστοδουλίδης προτίθεται να προχωρήσει, περιλαμβανομένου και του ανασχηματισμού.

Εντός ΓεΣΥ η αποστολή ασθενών στο εξωτερικό

Από σήμερα (πρακτικά από αύριο) το πρόγραμμα αποστολής ασθενών στο εξωτερικό, το οποίο μέχρι τώρα εφαρμοζόταν από το υπουργείο Υγείας, μεταφέρεται και επίσημα στον ΟΑΥ.

Θα αφορά μόνο τους δικαιούχους του Γενικού Συστήματος Υγείας και τα αιτήματα για αποστολή ασθενών στο εξωτερικό για εξειδικευμένη περίθαλψη, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους θεράποντες γιατρούς.

Η αξιολόγηση των αιτημάτων θα είναι από ομάδα εμπειρογνωμόνων με 140 μέλη (γιατροί και άλλοι επαγγελματίες υγείας) οι οποίοι θα καλούνται ανάλογα με την ειδικότητα τους και το υπό εξέταση περιστατικό.

Για τα απειλητικά για τη ζωή περιστατικά, στον ΟΑΥ έχει δημιουργηθεί μηχανισμός άμεσης ανταπόκρισης στον οποίο περιλαμβάνεται η 24ωρη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας.