Επανέρχεται ο δικηγόρος της Άννας Αριστοτέλους, Χρίστος Μ Τριανταφυλλίδης, αναφορικά με το θέμα διορισμού ποινικών ανακριτών, με επιστολή του προς τον Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη, ζητώντας τον ορισμό ειδικών ποινικών ανακριτών και εκφράζοντας ρητή αντίθεση στην παραμονή της υπόθεσης «στα χέρια της Αστυνομίας».

Στην επιστολή, η οποία υπογράφεται εκ μέρους της Άννας Αριστοτέλους, ο κ. Τριανταφυλλίδης διαφωνεί με την απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας, να παραμείνει η υπόθεση προς εξέταση/έρευνα/ανάκριση εις τα «χέρια» της Αστυνομίας» και ζητεί αλλαγή της διαδικασίας διερεύνησης.

Επισημαίνει επίσης ότι η «αναφορά/εμπλοκή του Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας και άλλων μελών της Δύναμης στις διαδικασίες, αφαιρεί από την τελευταία τη δυνατότητα αντικειμενικής αλλά και υποκειμενικής ανεξαρτησίας και οδηγεί σε «μόλυνση» των διαδικασιών έρευνας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο.

Η Άννα Αριστοτέλους, ζητεί να ανατεθεί η ανάκριση σε ποινικούς ανακριτές, ώστε να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία της διαδικασίας και να αποφευχθεί οποιαδήποτε «μόλυνση» των ερευνών λόγω εμπλοκής υψηλόβαθμων στελεχών της αστυνομικής διοίκησης.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά την εξέταση των ισχυρισμών δύο καταδίκων σε βάρος του Μ. Κατσουνωτού αξιωματικού της Αστυνομίας και της Μ. Σιαλή και του Χ. Ηροδότου, λειτουργών των φυλακών. Ως γνωστόν οι δύο κατάδικοι (ο ένας αποφυλακίστηκε πρόσφατα) υποστηρίζουν ότι τους πλησίασαν για να δώσουν ψεύτικες καταθέσεις εις βάρος της διευθύντριας των Φυλακών. Σημειώνεται ότι ο ένας κατάδικος, ορισμένα από αυτά που υποστηρίζει, τα είχε καταγγείλει σε κατάθεσή του προς τους ανακριτές που διερευνούσαν την υπόθεση των εγγράφων και μάλιστα οι δύο λειτουργοί των Φυλακών είχαν ανακριθεί και διενεργήθηκαν στη βάση ενταλμάτων, έρευνες στις οικίες τους χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε.