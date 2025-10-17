Σε νέες περιπέτειες μπαίνει η Παιδεία έπειτα και από την επίσημη πλέον «αποκήρυξη» της νέας πρότασης του υπουργείου Παιδείας για τη μεταρρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Πρόταση, η οποία έχει ήδη προωθηθεί στη Βουλή για συζήτηση, με τη μορφή νέου νομοθετήματος από πλευράς Υπουργείου.

Οι διαφωνίες ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ, οι οποίες όλο αυτό το διάστημα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας, σφραγίστηκαν κι επίσημα πια από τα συλλογικά τους σώματα, και οι ηγεσίες τους έχουν εξουσιοδοτηθεί να λάβουν μέτρα, μεταξύ των οποίων και απεργιακά.

Συγκεκριμένα, τη διαφωνία του με τη νέα πρόταση του υπουργείου Παιδείας εξέφρασε το Παγκύπριο Συμβούλιο Γενικών Αντιπροσώπων της ΠΟΕΔ, το οποίο συνήλθε χθες. Η πρόταση του Υπουργείου δεν γίνεται αποδεκτή και παράλληλα το 100μελές Συμβούλιο της ΠΟΕΔ καλεί τη Βουλή να μην το συζητήσει. Στο ψήφισμα, το οποίο έχει εγκρίνει, εξουσιοδοτεί την ηγεσία της οργάνωσης ανάλογα και με την εξέλιξη που θα έχει το θέμα, να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζεται, μη αποκλειομένων και των απεργιακών, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Στο ψήφισμα της οργάνωσης, σημειώνεται μεταξύ άλλων, πως η πρόταση δεν βελτιώνει σε σημαντικά σημεία το υφιστάμενο σχέδιο αξιολόγησης και ενδεχόμενη εφαρμογή της ως έχει κατατεθεί, δεν αποδίδει έμφαση στη διαμορφωτική αξιολόγηση και αναμένεται να επαναλάβει στρεβλώσεις που υπάρχουν σήμερα και να επιφέρει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Διαπιστώνεται πως εξακολουθεί να υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στις θέσεις και στη φιλοσοφία που η οργάνωση θέλει να διέπει τη νέα πρόταση για σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών (π.χ. ο ρόλος της διευθυντικής ομάδας στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, συχνότητα αξιολογήσεων, εξωτερική αξιολόγηση σχολικής μονάδας κ.ά.). Η ΠΟΕΔ τονίζει ότι η αξιολόγηση πρέπει να είναι ολιστική και όχι αποσπασματική, για να λειτουργήσει ως πραγματικό εργαλείο βελτίωσης, ξεκινώντας από την εκπαιδευτική πολιτική και τις δομές που διαμορφώνουν το σύστημα. «Δεν μπορεί η ευθύνη της ποιότητας της προσφερόμενης εκπαίδευσης να μεταφέρεται αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς και να αγνοούνται επιπρόσθετοι παράγοντες, που στις πλείστες των περιπτώσεων αποτελούν τις πιο βασικές αιτίες των προβλημάτων: Ανεπαρκείς πόροι, ελλιπές ή πεπαλαιωμένο εκπαιδευτικό υλικό, ελλιπής υποστήριξη, εργασιακή ανασφάλεια, ελλείψεις στη διοικητική δομή, αναδιάρθρωση διδακτικού χρόνου κ.ά. Η υλοποίηση-διαχείριση των πιο πάνω πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και όχι μοχλό πίεσης για αποδοχή εκβιαστικά οποιουδήποτε νέου σχεδίου αξιολόγησης», αναφέρει.

Επιπρόσθετα, η ΠΟΕΔ καλεί το υπουργείο Παιδείας να αποσύρει από τη Βουλή το προτεινόμενο σχέδιο και να προχωρήσει σε ουσιαστικό, ειλικρινή και θεσμικά κατοχυρωμένο διάλογο.

Από πλευράς της η ΟΕΛΜΕΚ, η οποία εξέτασε το ζήτημα σε επίπεδο Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι «δεδομένης της επιμονής του υπουργείου Παιδείας να προωθήσει ένα σχέδιο που έχει απορριφθεί μαζικά και λαμβάνοντας υπόψη την εντολή που μας έδωσε το 92% του καθηγητικού κόσμου στο Δημοψήφισμα της 29ης Μαΐου, το ΚΔΣ τονίζει την αποφασιστικότητά του να υπερασπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο τις θέσεις της Οργάνωσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το Κ.Δ.Σ. αποφάσισε: Την ενεργοποίηση της απόφασης της τελευταίας ΠΣΓΑ για τη λήψη απεργιακών μέτρων. Η εφαρμογή των απεργιακών μέτρων θα γνωστοποιηθεί με νεότερες ανακοινώσεις της Οργάνωσής μας».

Κληθείσα να σχολιάσει τις εξελίξεις, η υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου ανέφερε στον «Φ» πως δεν υπάρχει κάτι καινούργιο στις ανακοινώσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων και επιβεβαιώνεται η αντίστασή τους στην αλλαγή και η αντίδρασή τους στη διόρθωση στρεβλώσεων που υπάρχουν στο υφιστάμενο σύστημα που ισχύει εδώ και 50 χρόνια. Η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι το Υπουργείο ακολούθησε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες, διαβουλεύτηκε με τις οργανώσεις, έκανε αρκετές τροποποιήσεις σε σημεία της πρότασης για να ικανοποιήσει αιτήματα τους, ωστόσο οι οργανώσεις θέλουν πλήρη ικανοποίηση όλων των αιτημάτων τους. «Το θέμα είναι πλέον στη Βουλή και θα συζητηθεί εκεί», ανέφερε η αρμόδια Υπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι η μεταρρύθμιση που αφορά στην αλλαγή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών έχει περιληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το 2021, με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής να παρουσιάζει ήδη καθυστερήσεις.