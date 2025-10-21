Τα βρήκαν Υπουργείο Δικαιοσύνης και Εκκλησία για τις λαμπρατζιές και έτσι θα ανάβουν και στο προαύλιο των ναών αλλά με το ωράριο που επιθυμούν οι εκκλησιαστικές επιτροπές.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για να προχωρήσει το νομοσχέδιο που εκκρεμεί στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής ώστε να φτάσει στην Ολομέλεια για ψήφιση. Το νομοσχέδιο που ρυθμίζει το έθιμο των λαμπρατζιών πέρασε από σαράντα κύματα αφού στην αρχή είχαν εκφράσει την έντονη διαφωνία τους η Ένωση Δήμων και η Ένωση Κοινοτήτων. Μετά που έγιναν οι δέουσες αλλαγές κυρίως όσον αφορά στην ευθύνη των τοπικών αρχών, σοβαρές ενστάσεις προκλήθηκαν από την Εκκλησία της Κύπρου.

Στην Επιτροπή Νομικών ο γραμματέας της Ιεράς Συνόδου πατήρ Γεώργιος, είχε στείλει στο πυρ το εξώτερο τις λαμπρατζιές, χαρακτηρίζοντάς τις ως θρησκευτικός πρωτογονισμός και εκβαρβαρισμός και γι’ αυτό δεν δέχεται η εκκλησία το άναμμα λαμπρατζιών εντός του χώρου των ναών. Όπως είχε αναφέρει, το έθιμο της λαμπρατζιάς έχει ξεφύγει από τα όρια της εκκλησιαστικής παράδοσης και ούτε ως πολύτιμο λαογραφικό δεδομένο δεν παρουσιάζεται σήμερα. Το έθιμο, πρόσθεσε, όπως εξελίσσεται σήμερα, παραπέμπει σε εποχές θρησκευτικών απαιτήσεων πρωτογονισμού και βεβηλώνει και καταπνίγει τον μυστικό χαρακτήρα του κορυφαίου γεγονότος της Ορθόδοξης Εκκλησίας που είναι η Ανάσταση, με τις αποκρουστικές εκρήξεις κροτίδων και πυροτεχνημάτων.

Μετά τη θέση αυτή το νομοσχέδιο «πάγωσε» στην Επιτροπή και ο υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης ανέλαβε να έρθει σε επαφή με τον ίδιο τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος προέβαλε το αίτημα στην περίπτωση που η αιτούσα αρχή την άδεια ανάμματος λαμπρατζιάς είναι η εκκλησιαστική Επιτροπή, τότε να έχει και την εξουσία να καθορίζει τον χρόνο ανάμματός της. Το αίτημα αυτό έγινε αποδεκτό από τον υπουργό Δικαιοσύνης και έτσι το νομοσχέδιο επανέρχεται αύριο Τετάρτη στη Βουλή για συζήτηση και προώθησή του στην Ολομέλεια.

Σημειώνεται ότι με βάση την πρόνοια του νομοσχεδίου, καθορίζεται συγκεκριμένη χρονική διάρκεια που θα μπορεί να είναι αναμμένη μια λαμπρατζιά, ενώ τώρα στην περίπτωση που την άδεια την ζητεί κάποιος ναός θα καθορίζει η Επιτροπή του τις ώρες που θα είναι αναμμένη και θα είναι πολύ περιορισμένες.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η έγκριση ενός αιτήματος για άναμμα λαμπρατζιάς θα γίνεται μετά από επιθεώρηση του χώρου από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού τηρούνται όλα τα μέτρα για την προστασία ζωών και περιουσιών. Οι τοπικές αρχές που θα παραχωρούν την άδεια θα εποπτεύουν ωστόσο ο έλεγχος θα γίνεται από την Αστυνομία κατά πόσον τηρούνται όλα όσα προβλέπει η άδεια. Το νομοσχέδιο ετοιμάστηκε ώστε να μπει τάξη στην αναρχία που επικρατούσε τόσα χρόνια με ένα έθιμο, όπου νεαροί κυρίως άναβαν φωτιές όπου ήθελαν και κυρίως στις αυλές των σχολείων χωρίς καμιά επίβλεψη και χωρίς τη λήψη μέτρων ασφάλειας, με αποτέλεσμα να έχουμε παρατράγουδα.