Περί τα τέλη αυτής της εβδομάδας, αναμένεται να ολοκληρωθεί η έρευνα που διέταξε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Εμμανουήλ Θεοδώρου, για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες στην Πάφο, όταν κατά την διάρκεια εκπαίδευσης, στρατιωτικό ελικόπτερο απώλεσε κάδο ρουκετών.

Το περιστατικό κρίνεται ως αρκετά σοβαρό, διότι σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή κοντά σε υποστατικά. Σε δηλώσεις του στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο, ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ανέφερε ότι η Εθνική Φρουρά είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος εκπαιδεύεται καθημερινά, με αποτέλεσμα να προκύπτουν ατυχήματα.

Για το περιστατικό, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εκπαίδευση αφορούσε το χειρισμό των ελικοπτέρων και όχι του οπλισμού τους. Ως εκ τούτου, τα ελικόπτερα Η145Μ (πρόκειται για τα καινούργια τα οποία εξασφάλισε η ΕΦ) δεν έφεραν πυρομαχικά. Σημείωσε, ωστόσο, ότι δεν τίθεται θέμα ελαττωματικού εξοπλισμού και ότι τα ελικόπτερα αυτά κατασκευάστηκαν από τρεις χώρες. Ο οπλισμός των ελικοπτέρων τοποθετείται στην Κύπρο και είναι σε θέση να φέρουν διαφορετικό είδος οπλισμού αναλόγως με την αποστολή τους.

Η συγκεκριμένη βάση οπλισμού που αποκολλήθηκε, αποτελεί δωδεκαπλό εκτοξευτή ρουκετών, κατευθυνόμενων και μη, τύπου FZ231, με διαμέτρημα 70 χιλ. Το περιστατικό, ενδεχομένως, να οφείλεται σε τεχνική αστοχία, δηλαδή ο εκτοξευτής να μην ασφάλισε σωστά στο ελικόπτερο.