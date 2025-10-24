Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) απέρριψε το αίτημα της δικηγόρου του κατάδικου που κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση στις Φυλακές, για έκδοση προσωρινού διατάγματος στα πλαίσια ατομικής προσφυγής, για διορισμό ποινικών ανακριτών.

Η δικηγόρος του κρατούμενου, Λητώ Καριόλου, ζητούσε παράλληλα από το ΕΔΑΔ να διατάξει τη λήψη άμεσων μέτρων ασφάλειας του κατάδικου, αφού εκεί που κρατείται σήμερα, όπως ανέφερε, έχουν πρόσβαση οι αστυνομικοί που εξέτασαν αρχικά την υπόθεση.

Σύμφωνα με το αιτιολογικό του αιτήματος, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα σε όλες τις υπεύθυνες αρχές, μέχρι τώρα, δεν έχει διοριστεί ανεξάρτητος ερευνών λειτουργός και δεν έχουν δοθεί διαταγές για αποτελεσματικά μέτρα προστασίας του αιτητή. Η μεταφορά του στα κρατητήρια ΧΧΧΧ, αναφέρει, δεν αποτελεί επαρκές μέτρο προστασίας, δεδομένου ότι οι υπό αναφορά αστυνομικοί (που διερεύνησαν αρχικά την υπόθεση) έχουν ακόμη πλήρη πρόσβαση σε αυτόν.

Το Δικαστήριο αφού άκουσε τις θέσεις και των δύο πλευρών, υιοθέτησε αυτές της Δημοκρατίας που τέθηκαν μέσω της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Καθοριστικής σημασίας για απόρριψη του αιτήματος του κρατούμενου, αποτέλεσαν οι θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως εξετέθησαν ενώπιον του Δικαστηρίου που αφορούν στη διασφάλιση των δικαιωμάτων του.

Συγκεκριμένα, υποδείχθηκε στο Δικαστήριο, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ότι τέτοια μέτρα υποδεικνύονται, με βάση τον σχετικό Κανονισμό του Δικαστηρίου, σε ένα κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο εφόσον εξεταστούν όλες οι σχετικές πληροφορίες και το Δικαστήριο αποφανθεί ότι ο προσφεύγων αντιμετωπίζει πραγματικό κίνδυνο σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης εάν δεν εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά.

Το Δικαστήριο συμφώνησε με τη θέση αυτή και απέρριψε το αίτημα για έκδοση του σχετικού διατάγματος.

Σημειώνεται ότι ευθύς μετά την καταγγελία του κατάδικου, αυτός μετακινήθηκε σε άλλο κελί και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκτός κρατητηρίων. Αρχικά τοποθετήθηκε σε κελί αστυνομικού σταθμού της Λευκωσίας και μετά από υποδείξεις της Επιτρόπου Διοίκησης, μεταφέρθηκε σε άλλο σταθμό, ώστε να έχει δικαίωμα προαυλισμού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, ο φάκελος της υπόθεσης στάληκε πρόσφατα από τη Νομική Υπηρεσία στην Αστυνομία ώστε να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις, με οδηγίες όπως τη διερεύνηση της υπόθεσης αναλάβει πλέον η Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Ευάλωτων Προσώπων.