Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑ Λευκωσίας, κατά τη χθεσινή του συνεδρία εξέτασε την Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, ημερομηνίας 09/10/2025, αναφορικά με την ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων από τον ΓΔ και Λειτουργούς του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (ΣΥΛ) και σε σημερινή του ανακοίνωση αναφέρει πως «ομόφωνα αποφάσισε ότι δεν εκκρεμεί κάτι για εξέταση από το ίδιο».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ενώπιον των μελών του ΔΣ του ΕΟΑ Λευκωσίας τέθηκαν, τόσο η Έκθεση των Λειτουργών Επιθεώρησης της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς όσο και δύο Γνωματεύσεις επί αυτής από τους νομικούς Μιχάλη Βορκά και Αχιλλέα Αιμιλιανίδη.

«Οι δύο Γνωματεύσεις συγκλίνουν στο ότι τα ενδεχόμενα πειθαρχικά αδικήματα που παραπέμφθηκαν ενώπιον του ΔΣ του ΕΟΑ Λευκωσίας για περαιτέρω ενέργειες, έχουν ήδη εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΛ, το οποίο έλαβε σχετικές αποφάσεις. Συγκλίνουν επίσης στο ότι σε κάθε μια από τις τέσσερις περιπτώσεις που παραπέμφθηκαν για εξέταση ενδεχόμενης διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων, δεν εγείρεται οποιοδήποτε νέο ζήτημα προς διερεύνηση» αναφέρεται.

Στην ανακοίνωση του ΕΟΑ Λευκωσίας σημειώνεται ότι ως προς την επετειακή εκδήλωση των 70 χρόνων, το θέμα εξετάστηκε καταρχάς με πλήρες πόρισμα της Εσωτερικής Ελέγκτριας του Οργανισμού ενώ στην συνεδρία 20.12.2023 το Δ.Σ. κατέγραψε ρητά ότι το θέμα θεωρείται λήξαν. «Πριν την διενέργεια της εκδήλωσης, το θέμα είχε συζητηθεί πολλάκις, τόσο στην Επιτροπή Εκδηλώσεων όσο και στην Ολομέλεια του ΣΥΛ. Ο προϋπολογισμός και το πλαίσιο υλοποίησης εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. (πρακτικά 01.03.2023 και 07.07.2023). Δεν τέθηκαν μεταγενέστερα νέα στοιχεία ούτε διαπιστώθηκε ζημία του ΣΥΛ ή προσωπικό όφελος του Διευθυντή, αφού οι ενέργειες του έγιναν στο πλαίσιο εγκρίσεων και οδηγιών των αρμόδιων συλλογικών οργάνων» προστίθεται.

Ως προς τις εργασίες ανακαίνισης/ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου του ΣΥΛ, η ανακοίνωση αναφέρει πως από την έκθεση προκύπτει ότι υπήρχε φύλαξη, δεν καταγράφηκε κλοπή ή ζημία. «Κατά το στάδιο του εργοταξίου, την κύρια ευθύνη για μέτρα προστασίας έφερε ο ανάδοχος. Για το εν λόγω έργο, εκκρεμεί μάλιστα και δικαστική διαδικασία και το Συμβούλιο διεκδικεί αποζημιώσεις από την Εργοληπτική Εταιρεία. Δεν γίνεται αντιληπτό ποιο είναι το αντικείμενο ενδεχόμενης πειθαρχικής έρευνας. Ενώ είναι σαφές πως οι λειτουργοί επιθεώρησης και η Αρχή καταλήγουν ότι δεν τίθεται θέμα πειθαρχικής ευθύνης του νυν Γ.Δ. του ΕΟΑ» συμπληρώνεται.

Για την προμήθεια εσωτερικών θυρών και ερμαριών, αναφέρει ότι προηγήθηκαν δύο ανεπιτυχείς διαγωνισμοί (15/2023 και 37/2023) και, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν. 140(Ι)/2016, το Δ.Σ. αποφάσισε και εν τέλει κατακύρωσε με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (απόφαση Δ.Σ. 23.02.2024), την οποία οι Λειτουργοί Επιθεώρησης χαρακτήρισαν σύννομη και «χωρίς οτιδήποτε μεμπτό», άρα δεν ανακύπτει πειθαρχική ευθύνη του Διευθυντή για συλλογικά ληφθείσα και νόμιμη απόφαση.

Τέλος, για το σύστημα τηλεδιάσκεψης, παρότι το ύψος δαπάνης επέτρεπε και απευθείας ανάθεση, αναφέρεται ότι ακολουθήθηκε πλήρης υπηρεσιακή διαδικασία με προκήρυξη, αξιολόγηση από Επιτροπή (πρόεδρος ο καταγγέλλων κ. Νικολάου) και κατακύρωση από την Επιτροπή Οικονομικών (12.12.2023). Ο δε Διευθυντής δεν μετείχε στην Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν διαπιστώθηκε πρόθεση ευνοϊκής μεταχείρισης. Ενόψει των ανωτέρω πραγματικών δεδομένων και των ρητών εγκρίσεων του Δ.Σ. σε κάθε στάδιο, δεν στοιχειοθετείται αντικείμενο περαιτέρω πειθαρχικής ή διοικητικής διερεύνησης, προστίθεται.

«Αμφότερες οι νομικές γνωματεύσεις συγκλίνουν στο γεγονός ότι ως προκύπτει από το συνολικό υλικό και τα πρακτικά των συλλογικών οργάνων δεν τίθεται ζήτημα που να χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Ως εκ τούτου, το Δ.Σ. του ΕΟΑ Λευκωσίας ομόφωνα αποφάσισε ότι δεν εκκρεμεί κάτι για εξέταση από το ίδιο» σημειώνεται.

Ακόμη, αναφέρεται πως το Συμβούλιο θα αναμένει την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα για τις υποθέσεις που του έχουν αποσταλεί από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς αναφορικά με ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, διευκρινίστηκε ότι έχουν ήδη καταρτιστεί λεπτομερείς διαδικασίες αγορών και δημοσίων συμβάσεων και μόλις ολοκληρωθεί ο τελικός έλεγχος από εξωτερικό εμπειρογνώμονα θα τεθούν σε εφαρμογή, για να διασφαλιστεί η πλήρης τήρηση και η απόλυτη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.