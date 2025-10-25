Τη δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία για μαθητές άνω των 12 ετών, όχι μόνο προς το σχολείο αλλά και για εξωσχολικές δραστηριότητες όπως αθλητισμό, φροντιστήρια και πολιτιστικά προγράμματα εισηγήθηκε προς τον Υπουργό Μεταφορών ο αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς Ανδρέας Κωνσταντίνου.

Παράλληλα, ο κ. Κωνσταντίνου εισηγείται όπως καθιερωθούν νυχτερινά δρομολόγια λεωφορείων, τα βράδια Παρασκευής και Σαββάτου, που θα συνδέουν τις περιοχές διασκέδασης με πανεπιστήμια, φοιτητικές εστίες και σημεία που αποτελούν πόλο συνάντησης της νεολαίας.

Ακόμη, ο Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς εισηγήθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο την κρατική επιχορήγηση στις αθλητικές ακαδημίες, ούτως ώστε αυτές να παρέχουν δωρεάν ή επιχορηγημένες υπηρεσίες μεταφοράς για τους νεαρούς αθλητές.

Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου ανέφερε στο philenews ότι οι εισηγήσεις του μεταφέρθηκαν στον Υπουργό Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη. Μάλιστα, ο ίδιος συναντήθηκε την Τετάρτη (22/10) με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, όπου είδαν θετικά την εισήγηση για δωρεάν μετακίνηση των μαθητών από 12 μέχρι 18 ετών. Ως πρώτο βήμα συζήτησαν την έκδοση 1000 καρτών για τη Λευκωσία, όπου θα την χρησιμοποιούν οι μαθητές για τη μετακίνησή τους. Το εν λόγω αίτημα θα κατατεθεί και γραπτώς.

Αναφορικά με τις ακαδημίες, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με τους ιδιοκτήτες των αθλητικών ακαδημιών για να συζητηθεί το θέμα.

Για τις βραδινές διαδρομές, ο Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς ανέφερε στο philenews πως μετά τη σύσκεψη με το αρμόδιο Υπουργείο, θα γίνει εισήγηση για να παραταθεί η διαδρομή (Έγκωμη, Αγλαντζιά, κέντρο Λευκωσίας) που υπάρχει αυτές τις ημέρες, από τις 01:45 το πρωί, μέχρι τις 02:45 το πρωί.

Για τις δράσεις μεταφοράς των μαθητών από 12 μέχρι 18 ετών, αλλά και για τη μεταφορά της νεολαίας κατά τις βραδινές ώρες, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγλαντζιάς, θα κατατεθεί αίτημα για κονδύλι ούτως ώστε να επικοινωνήσουν με τους πολίτες της Λευκωσίας, δηλαδή τη νέα γενιά.

Παράλληλα, ετοιμάζεται από πλευράς του Δήμου κοστολόγηση για τις ανάγκες μεταφοράς του ανοικτού σχολείου που λαμβάνουν γύρω στους 1000 δημότες της Αγλαντζιάς. Μάλιστα, θα γίνει μία καταγραφή και κοστολόγηση για να επιχορηγήσει τη μεταφορά των μαθητών του ανοικτού σχολείου το Υπουργείο Μεταφορών.

Σημείωσε, ότι οι πιο πάνω εισηγήσεις κατατέθηκαν σε συνέχεια του πιλοτικού προγράμματος «Walking Bus», το οποίο κέρδισε την ανταπόκριση του κόσμου στην Αγλαντζιά και συνεχίζεται να εφαρμόζεται από 40-50 παιδιά καθημερινά.

«Η αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από τη νέα γενιά, με στοχευμένες πολιτικές που δεν απαιτούν τεράστιες δαπάνες αλλά έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Πιστεύω πως ήρθε η ώρα να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη, μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που δίνουν λύσεις και διαμορφώνουν μια νέα κουλτούρα μετακίνησης και σεβασμού στον δρόμο», ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς.

«Η δωρεάν χρήση των λεωφορείων πρέπει να γίνει δικαίωμα και όχι προνόμιο. Οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου χρειάζεται να έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται δωρεάν όχι μόνο προς το σχολείο, αλλά και για εξωσχολικές δραστηριότητες όπως αθλητισμό, φροντιστήρια, πολιτιστικά προγράμματα», ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς.

Ο κ. Κωνσταντίνου, σημείωσε ως παράδειγμα το γεγονός ότι στην Εσθονία, η Ταλίν έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες για όλους τους κατοίκους, αυξάνοντας τη χρήση λεωφορείων κατά 10% και μειώνοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στην Αυστρία, το πρόγραμμα “Klimaticket Jugend” επιτρέπει στους νέους να μετακινούνται ελεύθερα με όλα τα μέσα μεταφοράς, ενισχύοντας την οικολογική τους συνείδηση».

Παράλληλα, ο Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς τόνισε πως η Κύπρος μπορεί να εφαρμόσει ένα παρόμοιο πιλοτικό πρόγραμμα σε αστικές περιοχές, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ελαφρύνοντας οικονομικά τις οικογένειες και μειώνοντας ταυτόχρονα την κυκλοφοριακή πίεση.

Ο Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς τόνισε πως είναι καιρός να καθιερωθούν νυχτερινά δρομολόγια λεωφορείων, τα βράδια Παρασκευής και Σαββάτου, που θα συνδέουν τις περιοχές διασκέδασης με πανεπιστήμια, φοιτητικές εστίες και σημεία που αποτελούν πόλο συνάντησης της νεολαίας. «Οι νέοι έχουν δικαίωμα να διασκεδάζουν με ασφάλεια. Κάθε χρόνο, δεκάδες τροχαία δυστυχήματα συμβαίνουν τις μεταμεσονύκτιες ώρες, στοιχίζοντας ανθρώπινες ζωές».

Ανέφερε ως παράδειγμα το πρόγραμμα «Night Bus Routes», που εφαρμόζεται στην Αθήνα και το οποίο μείωσε τα τροχαία ατυχήματα κατά 18% στις νεαρές ηλικίες. «Στο Βερολίνο και το Άμστερνταμ, τα αντίστοιχα προγράμματα λειτουργούν ως εργαλείο ασφάλειας, κοινωνικής ένταξης και υπεύθυνης συμπεριφοράς», πρόσθεσε.

Μία άλλη εισήγηση του Αντιδήμαρχου Αγλαντζιάς είναι ένα κρατικό σχέδιο επιχορήγησης το οποίο θα μπορεί να επιτρέπει στις αθλητικές ακαδημίες να παρέχουν δωρεάν ή επιχορηγημένες υπηρεσίες μεταφοράς για τους νεαρούς αθλητές.

Ο κ. Κωνσταντίνου τόνισε ότι ο αθλητισμός είναι σχολείο ζωής, ενώ για πολλές οικογένειες το κόστος μετακίνησης προς τις ακαδημίες αποτελεί σημαντικό οικονομικό βάρος.

Στη Σλοβενία, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, το κράτος καλύπτει το 50% του κόστους μεταφοράς μαθητών που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, ενώ στη Φινλανδία οι δήμοι συνεργάζονται με συλλόγους για τη μεταφορά παιδιών από το σχολείο στους χώρους άθλησης.

«Η βιώσιμη κινητικότητα είναι δείκτης πολιτισμού. Ο δρόμος δεν είναι χώρος ανταγωνισμού, αλλά χώρος ασφάλειας και συνύπαρξης. Η Κύπρος μπορεί και πρέπει να κινείται πιο έξυπνα, πιο καθαρά και πιο ανθρώπινα, με πόλεις που δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς, στους ποδηλάτες, στα παιδιά και στους ηλικιωμένους».