Η επικείμενη επικύρωση της προαγωγής της Άννας Αριστοτέλους ως γενικής διευθύντριας, ανοίγει πλέον ο δρόμος για προκήρυξη της θέσης του διευθυντή στις Κεντρικές Φυλακές.

Χθες η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ανακοίνωσε την πλήρωση τεσσάρων θέσεων γενικού διευθυντή υπουργείων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης τεσσάρων κενών μόνιμων θέσεων γενικού διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο, (σχετική δημοσίευση έγινε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 17.01.2025 και αρ. γνωστοποίησης 47), αποφάσισε να προσφέρει διορισμό/προαγωγή από 01.12.2025 στους πιο κάτω:

Κατηγορία Α: Άννα Αριστοτέλους, Γεώργιο Παπαγεωργίου, Κυριάκο Ιορδάνους και κατηγορία Β: Πηνελόπη Παπαβασιλείου. Αναμένεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρία του να επικυρώσει τους διορισμούς ή προαγωγές και να αποφασίσει για την τοποθέτηση των τεσσάρων.

Μετά την εξέλιξη αυτή, αναμένεται ότι η κ. Αριστοτέλους θα υποβάλει την παραίτησή της από τη θέση της διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών, θέση που κατέχει μόνιμα από το 2016 και ως αναπληρώτρια από το 2014. Η κ. Αριστοτέλους μετά τις καταγγελίες που υπέβαλε μαζί με την Αθηνά Δημητρίου κατά του αξιωματικού της Αστυνομίας Μιχάλη Κατσουνωτού, το 2022, βρίσκεται με απόσπαση στην Προεδρία, υπεύθυνη για ανθρωπιστικά θέμα και ζητήματα εγκλωβισμένων, ενώ στη συνέχεια τοποθετήθηκε και ως αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του υπουργείου Άμυνας.

Μετά από επιστολή του Αρχηγού Αστυνομίας προς τον υπουργό Άμυνας και τον υπεύθυνο της Προεδρίας, η κ. Αριστοτέλους επέστρεψε στα καθήκοντά της στην Προεδρία, ενώ είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα. Επιχειρήθηκε πρόσφατα όπως η διαθεσιμότητά της ανανεωθεί λόγω της έρευνας για τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών που βρέθηκαν τον περασμένο Απρίλιο στο σπίτι αρχιδεσμοφύλακα, όμως η απόφαση παράτασης ανατράπηκε από το Δικαστήριο.

Η Κυβέρνηση επιθυμεί όπως στη θέση του διευθυντή Φυλακών τοποθετηθεί μόνιμος λειτουργός ώστε να μπορέσει να προβεί σε επανασχεδιασμό όλων των φάσεων λειτουργίας τους και να επιλυθούν τα χρόνια προβλήματα του υπερπληθυσμού και της εισαγωγής κινητών και ναρκωτικών στα κελιά. Από την ημέρα αποχώρησης τής κ. Αριστοτέλους από τις Φυλακές, έχουν διοριστεί τρεις αναπληρωτές διευθυντές, εναλλαγές που δεν βοηθούν στους σχεδιασμούς που γίνονται.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι ο φάκελος της Αστυνομίας που αφορά στα έγγραφα των Φυλακών αν και παραδόθηκε στη Νομική Υπηρεσία προ μηνός για μελέτη και οδηγίες, εντούτοις επιστράφηκε στους ανακριτές με οδηγίες να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες και να επιστραφεί.