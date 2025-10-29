Δεν ήταν έκδηλα παράνομη η απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) να παρατείνει τη διαθεσιμότητα της κυρίας Άννας Αριστοτέλους για πρόσθετη περίοδο δύο μηνών, αποφάσισε σήμερα το Διοικητικό Δικαστήριο, ακυρώνοντας συνάμα προηγούμενο διάταγμά του με το οποίο αποφάσισε την προσωρινή αναστολή εφαρμογής και/ή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΔΥ για δίμηνη παράταση της διαθεσιμότητας της κας Αριστοτέλους (αιτήτρια).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, η κα Αριστοτέλους είχε ζητήσει, στο πλαίσιο προσφυγής που καταχώρισε στο Διοικητικό Δικαστήριο, την έκδοση διατάγματος για αναστολή της ισχύος της απόφασης της ΕΔΥ, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2025, να παρατείνει τη διαθεσιμότητά της για πρόσθετη περίοδο δύο μηνών, ισχυριζόμενη «έκδηλη παρανομία», αφού, κατά την ίδια, της παραχωρήθηκε λιγότερος χρόνος για να υποβάλει γραπτώς τις θέσεις της από όσο προνοείται στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο. Το Δικαστήριο, στις 9 Οκτωβρίου 2025, ικανοποιούμενο από τα ενώπιον του στοιχεία ότι πληρείται η προϋπόθεση της «έκδηλης παρανομίας» προχώρησε στην έκδοση διατάγματος για αναστολή της απόφασης της ΕΔΥ, ερήμην της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας στην οποία η προσφυγή της κας Αριστοτέλους επιδόθηκε μετά από την έκδοση του εν λόγω διατάγματος του Διοικητικού Δικαστηρίου. Αφού επιδόθηκε η προσφυγή, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας καταχώρισε ένσταση.

Το Διοικητικό Δικαστήριο εξετάζοντας τα γεγονότα και ακούγοντας πλέον και τις δύο πλευρές εξέδωσε σήμερα απόφαση, σύμφωνα με την οποία δεν προκύπτει έκδηλη παρανομία από την προθεσμία που η ΕΔΥ είχε παραχωρήσει στην αιτήτρια για να υποβάλει γραπτώς τις θέσεις της. Για τον λόγο αυτό, το Δικαστήριο ακύρωσε το διάταγμα που εξέδωσε στις 9 Οκτωβρίου 2025 κρίνοντας ότι δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων είχε διατάξει την αναστολή της απόφασης της ΕΔΥ. Συνακόλουθα, η απόφαση της ΕΔΥ για παράταση της διαθεσιμότητας της αιτήτριας παραμένει σε ισχύ.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκαν η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κα Έλενα Παπαγεωργίου, η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας κα Δένα- Μαρία Εργατούδη και η Δικηγόρος της Δημοκρατίας κα Μαρία Κοτσώνη.