Λήξη συναγερμού: Όλοι οι εμπλεκόμενοι συμφώνησαν στο θέμα της κρατικής χορηγίας προς τους Δήμους, οπόταν οποιαδήποτε συζήτηση για πιθανά μέτρα για λήψη μέτρων στις Τοπικές Αρχές αποτελεί παρελθόν.

Τόσον ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών όσον και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών (το οποίο φέρεται να αντιδρούσε σε ρυθμίσεις που πρότειναν οι Δήμοι και με τις οποίες συμφωνούσε το υπουργείο Εσωτερικών) δήλωσαν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών ότι τα βρήκαν με τους Δήμους στο θέμα των χορηγιών και πως όσα συμφωνήθηκαν θα περιληφθούν και σε νομοθεσία η οποία θα κατατεθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Όπως είναι γνωστόν, το ένα θέμα αφορά την επιβολή κόφτη σε ποσοστό 40% όσον αφορά το μισθολόγιο του προσωπικού. Οι Δήμοι είχαν αντιδράσει έντονα προβάλλοντας το επιχείρημα ότι αυτό θα οδηγήσει σε απολύσεις προσωπικού. Με τη λύση που φαίνεται να συμφωνήθηκε, οι Δήμοι θα έχουν την ευχέρεια υπέρβασης του 40% μέχρι και 22% όταν απαιτείται για την εκτέλεση κάποιων έργων, χωρίς να θεωρείται δεδομένο ότι το επιπλέον προσωπικό (για ειδικούς σκοπούς) θα μονιμοποιείται.

Νομοθετική ρύθμιση θα γίνει και με τα €15 εκατ. τα οποία προηγουμένως δαπανούσε το κράτος για συντήρηση των δρόμων πρωταρχικής σημασίας, ευθύνη την οποίαν τώρα ανέλαβαν οι Δήμοι. Το κράτος είχε εξαγγείλει τη διάθεση του κονδυλίου αλλά οι Δήμοι ζητούσαν μόνιμη ρύθμιση ώστε να μην επαιτούν κάθε χρόνο τα χρήματα.

Ρύθμιση συμφωνήθηκε και για τα €12 εκατ. τα οποία θα χάσουν οι Δήμοι από τις αδειοδοτήσεις του τομέα της ανάπτυξης, την οποία μετά τη μεταρρύθμιση ανέλαβαν οι ΕΟΑ. Από τα €12 εκατ. το €1,7 εκατ. θα διατεθεί στις κοινότητες.

Η πλειοψηφία των εμπλεκομένων φαίνεται να συμφωνεί, πως το σύνολο της χορηγίας των €117 εκατ. (πλέον τα πιο πάνω ποσά στα οποία προέκυψε συμφωνία) δεν πρέπει να θεωρούνται στατικά αλλά να διαφοροποιούνται στην πορεία λαμβάνοντας υπόψιν τον πληθωρισμό. Με τη συγκεκριμένη πτυχή συμφωνεί και ο υπουργός Εσωτερικών.