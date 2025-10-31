Το 37,7% του Υπουργικού Συμβουλίου είναι γυναίκες, ανέφερε η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζη Χριστοδούλου, παρουσιάζοντας τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου δράσης «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια» 2021-2025.

Οι δράσεις, είπε, και ενισχυτικές δράσεις στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων καθώς και άλλων πολιτικών, αφορούν στην προώθηση της γυναικείας συμμετοχής σε ηγετικές θέσεις και εκπροσώπησης σε σώματα που αφορούν την ειρήνη και την ασφάλεια, την περιφερειακή και διεθνή συνεργασία, την εκπαίδευση και στην αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο συγκρούσεων. Την ίδια στιγμή, η Επίτροπος, σήμανε και την εναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για το επόμενο σχέδιο (2026 – 2028).

Ενδεικτικά στοιχεία και δράσεις στο πλαίσιο των 4 πυλώνων του Σχεδίου 2021-2025 (Συμμετοχή και Ενδυνάμωση, Προστασία, Πρόληψη, Προώθηση και Ενημέρωση για το Ψήφισμα 1325):

• Οι γυναίκες αποτελούν σήμερα, για πρώτη φορά, το 37,7% του Υπουργικού Συμβουλίου.

• Για πρώτη φορά, γυναίκα ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών.

• Γυναίκες ηγούνται 8 διπλωματικών αποστολών της Κύπρου στο εξωτερικών και 10 διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.

• Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διόρισε Ειδική Εκπρόσωπο για τις Θρησκευτικές Ελευθερίες και την Προστασία των Μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή.

• Η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή Νεολαίας απαρτίζεται ισότιμα από άνδρες και γυναίκες, προωθώντας τη συμμετοχή των νέων στην ειρηνευτική διαδικασία.

• Η Κύπρος υποστήριξε την Ιορδανία στην ανάπτυξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης της για το Ψήφισμα 1325.

• Συνεχίζεται η στενή συνεργασία με οργανισμούς του ΟΗΕ για την ενδυνάμωση των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο.

• Το 52% των εθελοντικών εισφορών της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2024 διοχετεύτηκε σε οργανισμούς που προωθούν την ενδυνάμωση των γυναικών.

• Ολοκληρώθηκε μελέτη για τις ανάγκες ανδρών και γυναικών που εργάζονται στην Εθνική Φρουρά και στο Υπουργείο Άμυνας με στόχο τη δημιουργία έμφυλου περιβάλλοντος εργασίας.

• Το Υπουργείο Άμυνας υλοποίησε εκτεταμένα προγράμματα κατάρτισης για την ισότητα των φύλων και την αποδόμηση στερεοτύπων.

• Καταρτίστηκε κώδικας δεοντολογίας για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό που συμμετέχει σε αποστολές με επίκεντρο το σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών κατά τη διάρκεια συγκρούσεων και ειρηνευτικών διαδικασιών.

• Το Στρατιωτικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ισότητας Φύλων που συστάθηκε το 2019 ενισχύει την εκπροσώπηση των γυναικών και προωθεί εκπαιδευτικές δράσεις εντός της Εθνικής Φρουράς.

• Η Διοικήτρια Πολιτικής Άμυνας συνέστησε την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, καθοδηγούμενη από τον «Κώδικα Πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης».

• Σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως, ετοιμάστηκε πρωτόκολλο για την προστασία μελών της Πολιτικής Άμυνας από σεξουαλική παρενόχληση και βία.

• Διοργανώθηκαν 4 εκπαιδευτικά εργαστήρια της Πολιτικής Άμυνας για θέματα ισότητας φύλων, στερεοτύπων και πρόληψης της παρενόχλησης.

• Σήμερα υπηρετούν 49 γυναίκες αξιωματικοί στην Εθνική Φρουρά, εκ των οποίων 17 κατέχουν ανώτερους βαθμούς. Ταυτόχρονα σημειώθηκε αύξηση του ενδιαφέροντος για εισαγωγή γυναικών στις στρατιωτικές σχολές.

• Σε συνεργασία με την ΚΑΔΔ, πραγματοποιήθηκαν πέντε ολοήμερες εκπαιδεύσεις δημοσίων λειτουργών για το Ψήφισμα 1325 ενώ αναπτύχθηκε και ασύγχρονο πρόγραμμα για δημόσιους υπαλλήλους.

• Οπτικοακουστικό υλικό ευαισθητοποίησης σχετικά με την Ατζέντα 1325, είναι διαθέσιμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

• Ετοιμάστηκε διαδικτυακό σεμινάριο για δημόσιους λειτουργούς, σε συνεργασία με την ΚΑΔΔ, για την κατανόηση και εφαρμογή του Ψηφίσματος 1325 στη δημόσια διοίκηση.

Η κα Χριστοδούλου αναφέρθηκε επίσης στους 5 προτεινόμενους πυλώνες του ΕΣΔ που θα έχει ισχύ από 2026-2028:

1. Συμμετοχή: Προώθηση της συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών, περιφερειακών και διεθνών οργανισμών, σε μηχανισμούς πρόληψης, διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις κ.λπ.

2. Προστασία: Ενίσχυση της προστασίας των γυναικών και των κοριτσιών από βία με βάση το φύλο, που καλύπτει και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης καθώς και χώροι υποδοχής και φιλοξενίας αιτητών/τριών διεθνούς προστασίας.

3. Πρόληψη: Ανάπτυξη στρατηγικών για την πρόληψη της έμφυλης βίας σε ένοπλες συγκρούσεις και ενίσχυση της δίωξης των δραστών.

4. Ανακούφιση και Αποκατάσταση: Προώθηση μέτρων ανακούφισης και αποκατάστασης για τις γυναίκες σε περιόδους διεθνών κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης και της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης στους χώρους διαμονής των Αιτούντων Διεθνή Προστασία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών στον σχεδιασμό των προσωρινών αυτών χώρων διαμονής

5. Προώθηση και Ενημέρωση: Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τη σημασία του Ψηφίσματος 1325 στην οικοδόμηση ειρήνης και ασφάλειας.

Η Επίτροπος αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία του ψηφίσματος 1325 για την περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην οικοδόμηση και διατήρηση της ειρήνης καθώς και για τη δημιουργία ενός ισχυρού και βιώσιμου πλαισίου για την προστασία τους από τη βία σε περιόδους συγκρούσεων. Τόνισε, σχετικά, την προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στις διεθνείς της δεσμεύσεις για επίτευξη των στόχων του Ψηφίσματος 1325 μέσω στοχευμένων πολιτικών και δράσεων.

Αναφερόμενη, τέλος, στη σημασία της δημόσιας διαβούλευσης για το επόμενο ΕΣΔ υπογράμμισε ότι η διαδικασία αυτή ανοίγει ένα νέο κύκλο δημόσιου διαλόγου, με στόχο να ενισχυθεί έμπρακτα η φωνή των γυναικών σε όλες τις πτυχές της ειρήνης και της ασφάλειας και της προστασίας τους σε συνθήκες συγκρούσεων.

