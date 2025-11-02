Αρχίζουν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου οι εργασίες συντήρησης ασφαλτικού σκυροδέματος σε δρόμους της Λάρνακας, όπου είχαν προηγουμένως εκτελεστεί κατασκευαστικά έργα συστημάτων λυμάτων και ομβρίων υδάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας, η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή Σωτήρος, σε οδούς όπου είχαν γίνει έργα του πρώην Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ). Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.

Οι εργασίες θα ξεκινούν καθημερινά στις 6:00 το πρωί και θα ολοκληρώνονται γύρω στις 5:30 το απόγευμα. Το πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει πλήρη απόξεση και ανακατασκευή της επιφανειακής στρώσης του οδοστρώματος, στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΟΑ Λάρνακας για αναβάθμιση της οδικής υποδομής μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων αποχετεύσεων.

ΚΥΠΕ