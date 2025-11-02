Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) ενεργοποίησε στις 14:20 το μεσημέρι της Κυριακής, 2 Νοεμβρίου 2025, το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», για τον εντοπισμό αγνοούμενου ατόμου στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου, στη Λεμεσό.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν ταχύπλοα σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών της Διοίκησης Ναυτικού του ΓΕΕΦ, καθώς και ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΜΑΕΠ). Στην περιοχή συμμετείχε και πεζό περίπολο του Αστυνομικού Σταθμού Μονής.

Το άτομο εντοπίστηκε στις 15:30 από σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.