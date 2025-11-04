Ποινή φυλάκισης 10 ετών επέβαλε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας σε 30χρονο πατέρα ενός παιδιού κατόπιν παραδοχής του για κατοχή ποσότητας κάνναβης βάρους 19 κιλών και 710 γρ., με στόχο την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.

Το ενδιαφέρον σημείο για την εν λόγω ετυμηγορία που εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα, δεν περιορίζεται μόνο στην επιβολή της προαναφερθείσας ποινής για το επίδικο αδίκημα που διαπράχθηκε στις 12/9/2024 στην επαρχία Λευκωσίας.

Έχει σχέση με τις προσωπικές περιστάσεις του καταδικασθέντα, κάποιες εκ των οποίων λήφθηκαν σε έναν βαθμό υπόψιν από το τριμελές δικαστικό σώμα. Το τελευταίο, βέβαια, δεν παραγνώρισε την ανάγκη να επιβάλει αποτρεπτική ποινή, τονίζοντας επανειλημμένα στην απόφασή του τις επιπτώσεις που έχουν για την κοινωνία κακουργήματα όπως και το επιδικο.

Όπως συνάγεται από τις θέσεις της υπεράσπισης που καταγράφονται στην έκτασης 22 σελίδων απόφαση του Κακουργοδικείου (Λευτέρης Παντελή – Π.Ε.Δ., Μαριλένα Θεοκλήτου – Α.Ε.Δ., Κωνσταντίνος Μάρκος Πασιαρδής – Ε.Δ.), ο 30χρονος που εργαζόταν ως διανομέας σε γνωστή εταιρεία, περιήλθε σε ιδιαίτερα δεινή ψυχολογική θέση όταν διαπίστωσε πως το παιδί που απέκτησε με τη σύντροφό του μόλις 30 ημέρες πριν την τέλεση του αδικήματος δεν μπορούσε να αναγνωριστεί ως νόμιμο τέκνο του.

Σύμφωνα με τις θέσεις του δικηγόρου, Θανάση Αθανασίου, που εκπροσώπησε τον 30χρονο, ο τελευταίος που είχε τουλάχιστον πέντε νοσηλείες για σοβαρές ψυχωσικές διαταραχές, υποτροπίασε λόγω ενός νόμου που δεν του επέτρεπε να καταστεί νόμιμος πατέρας του παιδιού του. Συγκεκριμένα η σύντροφός και συμβία του είχε κάνει ενέργειες για να λυθεί και τυπικά προηγούμενος γάμος της, ωστόσο, αυτή γέννησε το παιδί της με τον νυν σύντροφό της, τον 30χρονο, «προτού παρέλθουν 302 μέρες, βάσει του άρθρου 6 του Περί Τέκνων Συγγένειας και Νομικής Υπόστασης Νόμου, δηλαδή σε περίοδο προτού λυθεί ο γάμος της συντρόφου του με το σύζυγό της».

Στην απόφαση σημειώνεται για τις θέσεις της υπεράσπισης πως «ένεκα τούτου τεκμαίρεται, βάσει του νόμου, ότι βιολογικός πατέρας του παιδιού είναι ο σύζυγός της συντρόφου του κατηγορούμενου (…) Εν προκειμένω ειπώθηκε στον κατηγορούμενο από αρμόδια αρχή ότι η θυγατέρα του δεν μπορούσε να περαστεί στα ληξιαρχικά αρχεία του κράτους με τον ίδιο ως πατέρα του τέκνου». Ο Θανάσης Αθανασίου εξήγησε πως στο μυαλό του πελάτη του εγκαταστάθηκαν διάφορες υπόνοιες. Πέραν τούτου και βάσει πάντα των όσων ανέφερε η υπεράσπιση, ο 30χρονος άρχισε νομική μάχη, υποτροπίασε και άρχισε να κάνει συχνότερα χρήση κάνναβης.

Εξήγησε πως σ΄ αυτό το πλαίσιο ήρθε σε επαφή με κάποια άτομα τα οποία αντιλαμβανόμενα την ευαλωτότητα και επιρρέπεια του κατηγορούμενου του ανέφεραν ότι θα τον βοηθούσαν και έτσι τον ενέταξαν στο σχέδιο για μεταφορά της επίδικης ποσότητας κάνναβης έναντι του ποσού των €2.000. «Αυτή η υπόσχεση για την εγγραφή της θυγατέρας του ήταν η αιτία που τον ώθησε στη διάπραξη του αδικήματος», σύμφωνα με τον συνήγορο.

Ενδεικτικές του τρόπου με τον οποίο προσέγγισε το Κακουργιοδικείο τις πιο πάνω θέσεις είναι και το ακόλουθο απόσπασμα από την απόφαση:

«Είναι σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο που εκτιμούμε τη σοβαρότατη κατά τα άλλα ψυχωσική διαταραχή του κατηγορούμενου, δηλαδή ότι συνέπεια αυτής κατέστη ευάλωτος σε χειραγώγηση, χωρίς όμως να δικαιολογείται περαιτέρω και η διάπραξη του αδικήματος, όποια και αν ήταν το αντάλλαγμα που οι τρίτοι υποσχέθηκαν στον κατηγορούμενο και σημειώνεται πως πέραν της υπόσχεσης για εγγραφή της θυγατέρας του από την πρώτη απάντηση που έδωσε αμέσως μετά την ανακοπή του οχήματος του (σ.σ. από μέλη της ΥΚΑΝ), προκύπτει ότι δεν ήταν μόνο αυτό το ζήτημα. Όπως ο ίδιος ανέφερε: «Έτσι για να ξέρετε, τούντη δουλειά έκαμα την για να πιάω 2.000 ευρώ», θέση η οποία συνταιριάζει με τα αναφερόμενα στη ψυχιατρική γνωμάτευση έγγραφο Στ., που επίσης προσκομίστηκε από την υπεράσπιση, δηλαδή ότι: «Ομοίως εμμονικά ήθελε να βρει χρήματα για να υπηρετήσει τον ανωτέρω στόχο του». Σε κάθε περίπτωση ό,τι λαμβάνεται υπόψιν ως στοιχείο μετριαστικό στην ποινή που ήθελε επιβληθεί, δεν είναι το αντάλλαγμα (εφόσον τίποτα μπορεί να δικαιολογήσει τη διάπραξη), αλλά η προϋπάρχουσα της διάπραξης του αδικήματος σοβαρότατη ψυχική διαταραχή ως παράγοντας που αλλοίωσε την κριτική σκέψη του κατηγορούμενου και συνεπεία τούτου τον κατέστησε ευάλωτο και στη συνέχεια υποχείριο επικίνδυνων ανθρώπων». Το Κακουργιοδικείο έλαβε υπόψη την άμεση παραδοχή του κατηγορούμενου, ενώ θετικά αποτίμησε το γεγονός ότι ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης στις Φυλακές.

Ο 30χρονος την περίοδο διάπραξης του αδικήματος διέμενε στην οικία της μητέρας του με τη σύντροφό του, το 6χρονο παιδί της τελευταίας από τον προηγούμενό της γάμο και τη νεογέννητη κόρη τους.

Όταν είχε συλληφθεί είχε αναφέρει απελπισμένος στους αστυνομικούς ότι «το μωρό είναι 30 ημερών και θα γίνει 15 χρονών να το δω», καταλήγοντας ότι «τα χάλασα ούλλα». Την υπόθεση χειρίστηκε για την κατηγορούσα Αρχή η Μαρίνα Μασούρα.