Εντός Νοεμβρίου αναμένονται αποφάσεις από τη Νομική Υπηρεσία για τρεις πολύ σοβαρές υποθέσεις που απασχόλησαν την κοινή γνώμη και αφορούν γνωστά πρόσωπα, μεταξύ τους και πολιτικό, και τράβηξαν τα φώτα της δημοσιότητας.

Πρόκειται για τις υποθέσεις που αφορούν:

Στον τέως πρόεδρο της ΕΔΕΚ και βουλευτή Μαρίνο Σιζόπουλο που ελέγχεται για σοβαρά ποινικά αδικήματα μαζί με άλλους.

Τον τέως πρόεδρο της ΚΟΠ Γιώργο Κούμα που επίσης ελέγχεται για ασυμβίβαστο μαζί με άλλα πρόσωπα και

Τα έγγραφα των Κεντρικών Φυλακών που αντί στο αρχείο του τμήματος ή της διεύθυνσης, βρέθηκαν στην οικία αρχιδεσμοφύλακα, για την οποία ελέγχεται αριθμός προσώπων.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι προχθές ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, κάλεσε τους αρμόδιους λειτουργούς που χειρίζονται τις υποθέσεις αυτές και ζήτησε άμεσα την περάτωση της μελέτης τους ώστε εντός του μήνα να γίνουν συσκέψεις για κάθε έκαστη υπόθεση και να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Κι αυτό γιατί οι υποθέσεις βρίσκονται εδώ και αρκετό καιρό στη Νομική Υπηρεσία, οι φάκελοι και το μαρτυρικό υλικό που περιλαμβάνουν έχει μελετηθεί και απομένουν οι εισηγήσεις των λειτουργών που τις έχουν μελετήσει, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες για τον τελικό χειρισμό τους.

Για την υπόθεση στην οποία είναι εμπλεκόμενο το όνομα του Μαρίνου Σιζόπουλου, υπάρχει πόρισμα εκ μέρους επιθεωρητών, που διόρισε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, στο οποίο διαπιστώνεται ότι υπάρχουν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για αυτά της κατ’ ισχυρισμό απάτης, της πλαστογραφίας, του καταρτισμού πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και της συνωμοσίας για καταδολίευση. Σύμφωνα με το πόρισμα που δόθηκε στη δημοσιότητα, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις οι οποίες συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι ο καταγγελλόμενος βουλευτής και άλλοι τρεις αξιωματούχοι εταιρειών – μετόχων της ΤΑΧΑΝ, υπέγραψαν και υπέβαλαν σε Τράπεζα συμβόλαιο πώλησης των μετοχών της εταιρείας TAXAN, ημερομηνίας 17/10/2017, με ψευδές τίμημα (€1.600.000), αποκρύπτοντας το πραγματικό τίμημα (€2.025.000), το οποίο είχε καταγραφεί σε προγενέστερο συμβόλαιο ημερομηνίας 4/10/2017 (υπογράφτηκε δυνάμει πληρεξουσίου από έναν εκ των αξιωματούχων εταιρείας – μετόχου της ΤΑΧΑΝ εκ μέρους όλων των μετόχων της ΤΑΧΑΝ).

Τώρα, αυτό που απομένει, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» είναι κατά πόσον θα προχωρήσει η άσκηση ποινικών διώξεων. Αν αυτή θα είναι η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα, τότε θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία άρσης της ασυλίας του κ. Σιζόπουλου ώστε αυτός να κληθεί να ανακριθεί από την Αστυνομία. Η διαδικασία θα γίνει στο Ανώτατο Δικαστήριο όπου θα κατατεθούν τα στοιχεία που υπάρχουν και θα δοθεί το δικαίωμα στον επηρεαζόμενο να εγείρει ένσταση. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη, επειδή η λήψη κατάθεσης από τον ίδιο από επιθεωρητές της Αρχής κατά της Διαφθοράς, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μαρτυρία σε πιθανή δικαστική διαδικασία.

Όσον αφορά στην περίπτωση του κ. Κούμα, ο φάκελος βρίσκεται από τον περασμένο Σεπτέμβριο ολοκληρωμένος ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας. Είχε προηγηθεί πόρισμα λειτουργών που διόρισε η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού με επίρριψη ευθυνών στον κ. Κούμα και σε λειτουργούς του ΚΟΑ. Διατάχθηκε ποινική έρευνα από την Αστυνομία με συνδρομή της πρώην δικαστικού Αλεξάνδρας Λυκούργου ως ποινικής ανακρίτριας. Εν μέσω της έρευνας στις 3 Ιουνίου, ο κ. Κούμας, παραιτήθηκε από την προεδρία της ΚΟΠ. Ο φάκελος μετά από κάποιες πρόσθετες ενέργειες που έγιναν βρίσκεται συμπληρωμένος στη Νομική Υπηρεσία.

Τέλος, για τα χιλιάδες έγγραφα των Φυλακών, μεταξύ των οποίων και απόρρητα ή με την ένδειξη εμπιστευτικά, οι έρευνες ολοκληρώθηκαν από τον προηγούμενο μήνα και για την υπόθεση τελεί υπό διαθεσιμότητα η τέως διευθύντρια των Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους και αριθμός δεσμοφυλάκων. Αναμένεται η λήψη τελικής απόφασης, κατά πόσον υπάρχουν στοιχεία για άσκηση ποινικών διώξεων ή όχι.