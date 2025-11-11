Το Κλαδικό Συμβούλιο Εκπαιδευτικών της Παγκύπριας Συντεχνίας «Ισότητα» απορρίπτει εκ νέου το Σχέδιο Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών, που παρουσίασε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου στις 5 Νοεμβρίου 2025 ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, ζητώντας από το Υπουργείο την άμεση απόσυρσή του.

Σε ανακοίνωσή της, η συντεχνία προειδοποιεί ότι, σε περίπτωση που το Υπουργείο δεν ανακαλέσει το σχέδιο, καλεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων να καταψηφίσει το σχετικό νομοσχέδιο.

Η «Ισότητα» υποστηρίζει ότι το προτεινόμενο πλαίσιο «δεν αναβαθμίζει το εκπαιδευτικό σύστημα, δεν βελτιώνει την ποιότητα της εκπαίδευσης και δεν στηρίζει το σχολείο», αλλά «εξυπηρετεί μόνο διορισμούς και θέσεις».

Όπως επισημαίνεται, τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης εντοπίζονται αλλού:

στον ανεπαρκή αριθμό γραμματειακού προσωπικού ,

, στις ελλείψεις διευθυντικών στελεχών ,

, στα υπερπληθή τμήματα των 25 μαθητών,

των 25 μαθητών, στη μειωμένη χρηματοδότηση ,

, στην έλλειψη εργοθεραπευτών ,

, καθώς και στις ανεπαρκείς υποδομές για την ενιαία εκπαίδευση.

Η συντεχνία τονίζει ότι οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση πρέπει να επικεντρωθούν στη στήριξη του σχολείου και του εκπαιδευτικού έργου και όχι σε ένα σύστημα αξιολόγησης που «ανακυκλώνει διορισμούς χωρίς να επιλύει τις ουσιαστικές αδυναμίες».

ΚΥΠΕ