Η ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Λεμεσού προχωρά σήμερα, Πέμπτη, στην καταχώρηση της υπόθεσης και την παραπομπή της ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου, καθώς λήγει η κράτηση των τεσσάρων υπόπτων.

Ωστόσο, δεν αποκλείονται εκπλήξεις, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, στο κατηγορητήριο αναμένεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ως προς τα πρόσωπα που θα καθίσουν στο εδώλιο.

Η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, παρά το γεγονός ότι οι δύο 28χρονοι Γεωργιανοί που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δεν έχουν ακόμη παραδοθεί στις κυπριακές Αρχές.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του «Φ», οι κατηγορούμενοι θα είναι τέσσερις, όχι όμως όλοι όσοι τελούν ήδη υπό κράτηση.

Συγκεκριμένα, στο κατηγορητήριο δεν θα περιληφθεί ο 59χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην αγορά της μοτοσικλέτας διαφυγής των δραστών, αλλά θα προστεθεί ο 51χρονος ελληνικής καταγωγής, ο οποίος είχε αφεθεί ελεύθερος από το Δικαστήριο.

Ο τελευταίος συνδέεται με το κλεμμένο Mitsubishi Colt, στο οποίο εντοπίστηκαν μπιτόνια με εύφλεκτη ύλη και το DNA του.

Επίσης, κατηγορούμενος είναι ο 30χρονος Χ.Σ., ο οποίος μεσολάβησε για την αγορά της μοτοσικλέτας από τον πρώην ποδοσφαιριστή, λαμβάνοντας, σύμφωνα με τα στοιχεία, €100 μετά τον φόνο, ώστε να δηλώσει ψευδώς στην Αστυνομία ότι η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί.

Κατηγορούμενος είναι και ο 30χρονος κατάδικος, ο οποίος φέρεται να έδωσε την εντολή για την αγορά της μοτοσικλέτας μέσα από το κελί του στις Κεντρικές Φυλακές.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε ο 31χρονος Γεωργιανός, ο οποίος συνδέεται στενά με τους δύο 28χρονους. Με τον έναν (Ι.Ζ.) διατηρεί συγγενική σχέση, ενώ με τον δεύτερο (Α.Ζ.) είναι παιδικοί φίλοι, όπως ο ίδιος υποστήριξε ανακρινόμενος.

Στην κατοχή της ανακριτικής ομάδας βρίσκονται ήδη σημαντικά πειστήρια που συνδέουν πρόσωπα και γεγονότα πριν και μετά το έγκλημα. Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι οι δύο 28χρονοι Γεωργιανοί αναμένεται να παραδοθούν την ερχόμενη Δευτέρα ή, το αργότερο, την Τρίτη, στα χέρια των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού.

Μετά τη σύλληψή τους με δικαστικά εντάλματα, θα ανακριθούν από τις αρμόδιες Αρχές και θα οδηγηθούν ενώπιον του Δικαστηρίου.

Ποινική δίωξη για διαρροή φωτογραφιών

Σε ό,τι αφορά τη διαρροή φωτογραφιών από τη σορό του Δημοσθένους, από τις έρευνες του ΤΑΕ Αρχηγείου προέκυψαν στοιχεία σε βάρος ενός αστυνομικού και ενός νεκροτόμου.

Το μέλος της Αστυνομίας διώκεται ποινικά και πειθαρχικά για τη διαρροή, ενώ έχουν παραληφθεί με δικαστικά εντάλματα τα κινητά τους τηλέφωνα.