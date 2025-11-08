Καθοριστικής σημασίας για την εξιχνίαση της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους, θεωρούν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα όλων των προσώπων που τελούν υπό κράτηση, καθώς ελπίζουν ότι θα συμπληρώσουν το «παζλ» της εκτέλεσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα δεδομένα των τριών Γεωργιανών, συγγενών μεταξύ τους, που θεωρούνται βασικοί δράστες. Παράλληλα, με δικαστικό διάταγμα εξασφαλίστηκαν και τα τηλεπικοινωνιακά ενός ακόμη προσώπου, που φέρεται να είχε επαφές με δύο εκ των υπόπτων.

Η ανακριτική ομάδα διαθέτει ήδη σημαντικά πειστήρια που συνδέουν πρόσωπα και γεγονότα πριν και μετά το έγκλημα. Οι δύο 28χρονοι Γεωργιανοί αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης στις 10/11 και εντός των επόμενων ημερών θα εκδοθούν στην Κύπρο για ανάκριση. Στόχος είναι η υπόθεση να καταχωρηθεί στις 13/11 για όλους τους εμπλεκόμενους.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η εξασφάλιση του γενετικού υλικού του 31χρονου Γεωργιανού, ο οποίος επικαλείται το δικαίωμα σιωπής, κάτι που αναμένεται να «κλειδώσει» ρόλους και ενέργειες για εκείνον και τους δύο 28χρονους.

Χθες, ο 30χρονος κατάδικος που κρατείται ως ύποπτος οδηγήθηκε εκ νέου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, όπου ανανεώθηκε η κράτησή του για έξι ημέρες. Τα στοιχεία που τον ενοχοποιούν θεωρούνται σοβαρά, καθώς φέρεται να έδωσε εντολή στον Χ.Σ. να αγοράσει μοτοσικλέτα και τα τηλεπικοινωνιακά του δεδομένα θεωρούνται διαφωτιστικά. Μέσω κινητού από τις Κεντρικές Φυλακές επικοινώνησε με πρόσωπο που τον απέτρεψε από πράξη «μη καλού σκοπού».