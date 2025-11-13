Η εντεινόμενη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή έχει θέσει τους επιστήμονες σε αυξημένη εγρήγορση, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναδεικνύουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την ερμηνεία και τη διαχείριση του φαινομένου.

Στην εκπομπή Μέρα Μεσημέρι, φιλοξενήθηκε ο Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, ο οποίος ανέφερε αρχικά ότι «δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό ή μετασεισμούς, μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε και οι εκτιμήσεις είναι θετικές».

Με βάση το σημερινό φαινόμενο (τον σεισμό των 4.5 Ρίχτερ) αναμένεται να αρχίσει να εκτονώνεται το φαινόμενο, υποστήριξε ο κ. Λέκκας για να συμπληρώσει ότι «Η εκτίμηση μας είναι ότι είμαστε σε καλό δρόμο». Όσον αφορά το ρήγμα το οποίο μπορεί να προκαλέσει σεισμούς μέχρι και τα 8 Ρίχτερ, ο κ. Λέκκας είπε ότι αυτό είναι άλλο ρήγμα και ότι «είναι το τόξο στη νότια πλευρά» της Κύπρου που μπορεί κάποτε να δώσει ένα μεγάλο σεισμό, ωστόσο, αυτό δεν είναι κάτι που επαναλαμβάνεται»

Ακολούθως στην εκπομπή φιλοξενήθηκε ο Μίλτος Δημοσθένους, Καθηγητής Τεχνικής Σεισμολογίας στο Πανεπιστήμιο Frederick.

Ο κ. Δημοσθένους, είπε στην ανάλυση του, ότι οι σημαντικοί σεισμοί των τελευταίων 100 χρόνων δείχνουν ένα σημαντικό κενό (ρήγμα) μεταξύ Πάφου και Λεμεσού. «Φαίνεται ότι αρχίζει να συμπληρώνεται (το κενό) με τρεις σεισμούς, τους δύο χθεσινούς και τον σεισμό του 2022.

Όπως σημείωσε ο κ. Δημοσθένους, το ρήγμα της «Χολέτριας», όπως το αποκαλούν διασχίζει το φράγμα του Ασπρόκρεμμου προς τα βόρεια με μήκος 15 με 20 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή μέχρι τους πρόποδες της οροσειράς του Τροόδους.

Αυτοί οι σεισμοί, πρόσθεσε, είναι κατά μήκος του ρήγματος στα αριστερά του (δυτικά), ενώ στην περιοχή υπάρχει και πλειάδα άλλων μικρότερων ρηγμάτων τα οποία διασταυρώνονται μεταξύ τους.

Ερωτηθείς για τις απόψεις άλλων συναδέλφων του, όσον αφορά τον κύριο σεισμό και το ενδεχόμενο να μην εκδηλώθηκε ακόμη, ο κ. Δημοσθένους υποστήριξε ότι όταν έχουμε ένα σεισμό ακούμε πάρα πολλές απόψεις. «Σεβαστές όλες, όμως, επικεντρώνονται στο γεγονός -αυτό καθαυτό- και προσπαθούν να το ερμηνεύσουν, δηλαδή βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος».

Αυτά τα φαινόμενα είπε, δεν γίνονται χωρίς συσχέτιση με το ευρύτερο γεωτεκτονικό περιβάλλον, «συνεπώς, πρέπει να δούμε το σύνολο της περιοχής και των ρηγμάτων».

Σχετικά με τον δεύτερο σεισμό που σημειώθηκε την Τετάρτη 12/11 και αν αυτός ήταν «δίδυμος» σεισμός ή μετασεισμός, ο κ. Δημοσθένους ανέφερε ότι «όταν συμβαίνει ένας σεισμός έχουμε ρήξη μιας περιοχής. Οι μετασεισμοί έρχονται να διευρύνουν αυτή την ρήξη, επομένως, αν είναι δίδυμος σεισμός σημαίνει έχουμε ρήξη σε μια άλλη θέση. Αυτή η άλλη θέση μπορεί να είναι πάνω στο ίδιο ρήγμα, αν είναι μεγάλο, ή μπορεί να είναι λόγω της ανατάραξης της περιοχής σε μικρότερο γειτνιάζον ρήγμα. Στη συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Μπορεί κάποιο άλλο ρήγμα στη περιοχή να διεγέρθηκε».

Για το τι ακριβώς συμβαίνει και το αν πρέπει οι πολίτες να ανησυχούν, ο κ. Δημοσθένους υποστήριξε ότι δεν είναι εύκολη η απάντηση και ότι πρέπει να μελετήσουμε το θέμα πολύ προσεκτικά. «Οι σεισμοί δεν σκοτώνουν, είναι τα σπίτια που σκοτώνουν. Το ζήτημα δεν είναι αν είναι ο κύριος ή ο δευτερεύον σεισμός, το σημαντικό είναι να ελέγξουμε τα κτήρια μας».

Τέλος, ο κ. Δημοσθένους εξέφρασε την άποψη ότι αύριο θα είναι πιο καθαρή η εικόνα για να μελετηθούν οι σεισμοί και να αντληθούν συμπεράσματα.