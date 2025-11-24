Υπό επταήμερη κράτηση τέθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας οι τρεις ύποπτοι 25, 34 και 46χρόνων αναφορικά με την υπόθεση επίθεσης και απόπειρας απαγωγής 46χρονου Βρετανού υπηκόου στην Αναφωτία της επαρχίας Λάρνακας. Πρόκειται για δύο Ελληνοκύπριους κι ένα αλλοδαπό Κουρδικής καταγωγής, οι οποίοι γνωρίζονταν με το θύμα και φέρονται να είχαν οικονομικές διαφορές μαζί του.

Αρχικά είχαν συλληφθεί χθες το απόγευμα για την υπόθεση οι δύο Ελληνοκύπριοι 25 και 34 χρόνων, ενώ ο 46χρονος, ο οποίος καταζητείτο, παραδόθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Αστυνομία.

Προηγήθηκε καταγγελία από τον 46χρονο ο οποίος ανέφερε πως γύρω στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου δέχθηκε επίθεση από τρεις άνδρες ενώ βρισκόταν έξω από το σπίτι του στην Αναφωτία. Σύμφωνα με τον παραπονούμενο ένας εκ των τριών ανδρών τον κτύπησε με ρόπαλο, ενώ στη συνέχεια οι φερόμενοι δράστες, προσπάθησαν να τον μεταφέρουν δια της βίας στο αυτοκίνητό τους. Ο 46χρονος πρόβαλε αντίσταση και άρχισε να φωνάζει με αποτέλεσμα να τον ακούσει η σύζυγός του και να καλέσει την Αστυνομία. Τότε οι τρεις ύποπτοι εγκατέλειψαν την περιοχή χωρίς να καταφέρουν να υλοποιήσουν το σχέδιο απαγωγής του 46χρονου, ο οποίος τους κατονόμασε στη συνέχεια και εναντίον τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου.