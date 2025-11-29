Το ερώτημα κατά πόσον η Αστυνομία Κύπρου μπορούσε να αποτρέψει το φονικό που σημειώθηκε στην Πάφο την περασμένη Τετάρτη 19 Νοεμβρίου με θύμα 26χρονο και φερόμενο δράστη τον 58χρονο πατέρα της πρώην συντρόφου του, συνεχίζει να αιωρείται.

Από πληροφόρηση που εξασφάλισε ο «Φ» καταδεικνύεται πως από πλευράς Αστυνομίας υπήρξαν αναφορές που μπορούν να χαρακτηριστούν και ως αντιφατικές σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες εντοπισμού του θύματος.

Συγκεκριμένα, η επίσημη αστυνομική ενημέρωση που διδόταν σε ΜΜΕ μέχρι και την περασμένη Τρίτη (25/11) ήταν ότι τη μοιραία ημέρα (19/11) μετά που η πρώην σύντροφός του κατήγγειλε τον 26χρονο, η Αστυνομία δεν κατάφερε να τον εντοπίσει. Μάλιστα, στέλεχος της Αστυνομίας δήλωνε δημοσίως και κατηγορηματικά ότι δεν εντοπίστηκε το θύμα. Αυτό, όμως, δεν ισχύει.

Η πραγματικότητα είναι ότι μέλος της Δύναμης, στην μια ώρα που μεσολάβησε από την καταγγελία μέχρι και τον φόνο (17:20 – 18:21) κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς μαζί του πριν το μοιραίο, σε αντίθεση με τα όσα δηλώνονταν την περασμένη Τρίτη. Αυτό δεν είναι δική μας θέση, αλλά προκύπτει από τοποθέτηση της ίδιας της Αστυνομίας σε δικαστική διαδικασία.

Την ίδια στιγμή, τίθεται και ένα άλλο ζήτημα. Αν ο δράστης του φόνου εντόπισε το θύμα, η Αστυνομία που ήταν ενήμερη πώς και δεν τα κατάφερε;

Το ανακριτικό έργο

Τα τρία σημεία που εντοπίσαμε συλλέγοντας πληροφορίες για το ανακριτικό έργο και τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, είναι τα ακόλουθα:

>> Η πρώην σύντροφός του θύματος και ο 58χρονος πατέρας της, ο οποίος αναμένεται να κατηγορηθεί για τον φόνο, είχαν μεταβεί σε αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλουν παρενοχλητική συμπεριφορά από το θύμα σε βάρος της πρώτης, τουλάχιστον μια ώρα πριν σημειωθεί το μοιραίο συναπάντημα που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 26χρονου στον λαιμό με μαχαίρι.

>> Η Αστυνομία επιχείρησε να εντοπίσει τον 26χρονο τηλεφωνικώς λίγο μετά την υποβολή του παραπόνου της νεαρής και του πατέρα της. Το θύμα είχε απαντήσει σε στέλεχος της Αστυνομίας και ανέφερε ψευδώς πως βρισκόταν στη Λευκωσία. Τα μέλη της Δύναμης που επιχείρησαν να επικοινωνήσουν μαζί του αρκέστηκαν στην εξήγηση που δόθηκε από το θύμα χωρίς -εκ του αποτελέσματος- να κάνουν κάποια ουσιαστική ενέργεια. Η κατάληξη ήταν να χάσει τη ζωή του σε περίπτερο στα Κονιά της Πάφου ο 26χρονος, μια ώρα μετά τη σε βάρος του καταγγελία.

>> Επισήμως, πάντως, η Αστυνομία μέχρι και την Τρίτη υποστήριζε πως το τραγικό γεγονός σημειώθηκε 45 λεπτά μετά την καταγγελία της πρώην συντρόφου του θύματος στην Αστυνομία. Επιπλέον, τόνιζε πως έγιναν οι δέουσες ενέργειες από την Αστυνομία και ότι το θύμα δεν είχε εντοπιστεί, αν και βέβαια, όπως σημειώσαμε, είχε απαντήσει σε τηλεφωνική κλήση από αστυνομικό. Ταυτόχρονα, διδόταν η διαβεβαίωση ότι έγιναν οι κατάλληλοι χειρισμοί μετά την καταγγελία.

Στις 17:20 η καταγγελία

Σύμφωνα με τα γεγονότα όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου το Σάββατο 22 Νοεμβρίου από τον ανακριτή του επαρχιακού ΤΑΕ, Ανδρόνικο Τσαππή, για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης σε βάρος του 58χρονου, η παρενοχλητική συμπεριφορά καταγγέλθηκε στις 17:20 της 19ης Νοεμβρίου, ημέρα που σημειώθηκε το έγκλημα.

Όπως είχε καταγγείλει η κοπέλα, νωρίτερα εντός της ημέρας, στις 14:39, όταν βγήκε στο μπαλκόνι της οικίας της, είδε τον 26χρονο, με τον οποίο διατηρούσε δεσμό για έξι μήνες (είχαν χωρίσει τον περασμένο Ιούλιο), να βρίσκεται δίπλα από το αυτοκίνητό της.

Όταν ο 26χρονος είδε την πρώην σύντροφό του φέρεται να αποχώρησε με το αυτοκίνητό του. Η κοπέλα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία που έκανε στην Αστυνομία, στη συνέχεια εξήλθε της οικίας της και διαπίστωσε ότι τα δυο αριστερά ελαστικά του οχήματός της ήταν ξεφούσκωτα, ενώ πάνω στις βαλβίδες υπήρχε ξύλο. Αυτά τουλάχιστον κατήγγειλε στο Τμήμα Μικροπαραβάσεων Πάφου όπου μετέβη συνοδεία του 58χρονου πατέρα της, ο οποίος πλέον τελεί υπό προσωποκράτηση ως ύποπτος για το έγκλημα.

Είπε ότι ήταν Λευκωσία

Σύμφωνα με τον ανακριτή του ΤΑΕ Πάφου που παρουσίασε το αίτημα προσωποκράτησης του υπόπτου στο Δικαστήριο, μετά την υποβολή της καταγγελίας της νεαρής και την αποχώρησή της από το Τμήμα Μικροπαραβάσεων, μέλος της Δύναμης επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον 26χρονο και κάλεσε τον τελευταίο να προσέλθει στο τμήμα στο πλαίσιο διερεύνησης της σε βάρος του καταγγελίας .

Ο τελευταίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρεται να ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να μεταβεί εκεί γιατί βρισκόταν στην Λευκωσία. Μετά την πάροδο 20-25 λεπτών η παραπονούμενη επικοινώνησε με την Αστυνομία κι ανέφερε στον αστυνομικό που είχε μιλήσει τηλεφωνικώς με τον 26χρονο, πως ο τελευταίος ήταν εκείνη τη στιγμή έξω από το σπίτι της στην Πάφο και «χτυπούσε τις πόρτες».

Στις 18:21 η ειδοποίηση

Η συνέχεια των γεγονότων, σύμφωνα με το αίτημα προσωποκράτησης της Αστυνομίας, είναι λίγο ως πολύ γνωστά. Στις 18:21 τηλεφώνησε άγνωστος άνδρας στο Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων για να αναφέρει τον σοβαρό τραυματισμό του 26χρονου σε περίπτερο στα Κονιά. Επρόκειτο για τον 26χρονο.

Ο νεαρός είχε διακομιστεί αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και ακολούθως μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στην Λεμεσό, όπου νοσηλευόταν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Υπέκυψε στα τραύματά του το περασμένο Σάββατο.

Τι πραγματευόμαστε

Να σημειωθεί ότι ο «Φ» στο παρόν δημοσίευμα προσεγγίζουμε την υπόθεση υπό το πρίσμα του δημοσίου συμφέροντος. Οι αστυνομικές έρευνες είναι σε εξέλιξη και εκκρεμούν συναφείς δικαστικές διαδικασίες. Κατά συνέπεια, δεν παρεμβαίνουμε με οποιονδήποτε τρόπο στο έργο των διωκτικών Αρχών και της δικαιοσύνης. Η παράμετρος που τίθεται, στο πλαίσιο του δημοσιογραφικού ελέγχου, είναι κατά πόσον από πλευράς Αστυνομίας στη μια ώρα που μεσολάβησε από τη στιγμή που τέθηκε υπόψιν της η ύπαρξη μιας τεταμένης κατάστασης μέχρι και την ραγδαία κλιμάκωση με αποκορύφωμα τον φόνο του 26χρονου, έγινε ό,τι έπρεπε για να αποφευχθεί το μοιραίο. Εκεί αποσκοπεί και η έγερση συναφών ζητημάτων από πλευράς μας.

Αστυνομία Κύπρου: «Δεν διαπιστώνεται να υπήρξε οποιαδήποτε ολιγωρία»

Τη θέση ότι «δεν διαπιστώνεται οποιαδήποτε ολιγωρία από πλευράς Αστυνομίας» εξέφρασε αρμοδίως το αστυνομικό Σώμα, όταν ζητήθηκε από τον «Φ» σχετική τοποθέτηση.

Χθες το μεσημέρι επικοινωνήσαμε με το γραφείο Τύπου της Αστυνομίας κι αφού πρώτα αναφέραμε τα ζητήματα που εγείρουμε με το δημοσίευμά μας, λάβαμε την ακόλουθη επίσημη τοποθέτηση: «Στις 22/11/2025 η 26χρονη μετέβηκε στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Πάφου και κατήγγειλε περιστατικό κακόβουλης ζημιάς στο όχημά της το οποίο είχε συμβεί το προηγούμενο βράδυ.

Μετά τη λήψη της επίσημης καταγγελίας εναντίον του θύματος (17:30) έγινε άμεση επικοινωνία με τον ίδιο και του ζητήθηκε να προσέλθει στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό για λήψη κατάθεσης.

Ο ίδιος τηλεφωνικά ανέφερε ότι βρισκόταν εκτός επαρχίας και του ζητήθηκε να παρουσιαστεί στον Σταθμό για διερεύνηση της καταγγελίας που υπήρχε εναντίον του.

Γύρω στις 18:00 της ίδιας μέρας, το θύμα μετέβη έξω από την οικία της παραπονούμενης, σύμφωνα με την οποία, της κτυπούσε την πόρτα χωρίς ωστόσο η ίδια να του ανοίξει. Η ίδια ενημέρωσε σχετικά τον πατέρα της και την Αστυνομία.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε μετά την αναχώρηση του θύματος από την κατοικία της 26χρονης.

15 λεπτά, περίπου, αργότερα, το θύμα εντοπίστηκε τραυματισμένο έξω από περίπτερο σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της παραπονούμενης.

Δεν διαπιστώνεται να υπήρξε οποιαδήποτε ολιγωρία από πλευράς Αστυνομίας και ούτε υπάρχει πρόθεση διενέργειας διοικητικής έρευνας».

Στο μεταξύ, ο 58χρονος πατέρας της πρώην συντρόφου του θύματος, σε ανακριτική κατάθεσή του που έδωσε, πρόβαλε τις θέσεις του για το έγκλημα, ενώ υπέδειξε γεωγραφικό σημείο όπου φέρεται να πέταξε ένα πτυσσόμενο μαχαίρι και ρουχισμό. Προχθές το μεσημέρι η Αστυνομία εντόπισε το μαχαίρι.

Αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσον θα καταχωρήσει υπόθεση σε βάρος του 58χρονου για το έγκλημα ή αν λόγω υπολειπόμενου ανακριτικού έργου θα αιτηθεί ανανέωση του διατάγματος προσωποκράτησής του.