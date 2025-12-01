Μετά τη λειτουργία της εφαρμογής «ELPIS» που παρέχει αθόρυβη βοήθεια σε πρόσωπα που κινδυνεύουν να πέσουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας, στο τραπέζι βρίσκεται η δημιουργία ενός ανάλογου εργαλείου με στόχο την ασφάλεια των ατόμων με άνοια. Συγκεκριμένα, ειδική υπηρεσία θα παρέχει στους ασθενείς συσκευές εντοπισμού -όπως βραχιόλια, ρολόγια ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές με κουμπί SOS και δυνατότητα GPS- μέσω των οποίων οι συγγενείς και οι αρμόδιες αρχές θα ειδοποιούνται άμεσα σε περιπτώσεις περιπλάνησης ή έκτακτης ανάγκης.

Η πρωτοβουλία αποτέλεσε θέμα συζήτησης σε συνεδρίες της προηγούμενης Πολυθεματικής Επιτροπής για την Άνοια ενώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, θα τεθεί προς συζήτηση εκ νέου από την Πολυθεματική Επιτροπή που βρίσκεται σε διαδικασία επανασύστασης. Παράλληλα, δύναται να ενταχθεί και ως δράση κατά την επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και να προωθηθεί αντίστοιχα η σχετική κοστολόγηση, αφού αποφασιστεί και καθοριστεί το είδος της παρεχόμενης συσκευής.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Νίκου Κέττηρου, ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, ανέφερε πως η πρωτοβουλία αποτελεί πολύ καλή πρακτική η οποία έχει ακολουθηθεί σε άλλα κράτη μέλη για θέματα βίας και θα μπορούσε να υιοθετηθεί με προσαρμογή στην συγκεκριμένη ομάδα πολιτών. Διευκρίνισε πως μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει μελέτες για δημιουργία τέτοιας υπηρεσίας στην Κύπρο, ωστόσο, αναγνώρισε ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος αναμένεται να συμβάλει πολύ θετικά τόσο για τα άτομα με άνοια όσο και για τις οικογένειές τους.

Ερωτηθείς αν έχει καταρτιστεί προϋπολογισμός για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος, ο υπουργός είπε ότι σχετικά στοιχεία ως προς τον αριθμό των ατόμων τα οποία θα μπορούσαν να προμηθευθούν κάποια από τις πιο πάνω συσκευές, για σκοπούς της αρχικής κοστολόγησης, θα μπορούσαν να αντληθούν μέσω των μη κυβερνητικών οργανισμών για άτομα με άνοια και συναφείς παθήσεις και μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, αλλά και από τους ιατρούς που παρακολουθούν άτομα με άνοια.

Η συσκευή εντοπισμού, προσθέτει, θα μπορούσε να παρέχεται επίσης από την πολιτεία κατόπιν αξιολόγησης και συνταγογράφησης από νευρολόγους και ψυχίατρους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι συσκευές εντοπισμού θα παρέχονται σε διαγνωσμένους ασθενείς ενώ η προμήθεια της συσκευής θα λειτουργεί προς το συμφέρον του ασθενή εφόσον η ανάγκη παροχής της θα τεκμηριώνεται κατόπιν αξιολόγησης και διάγνωσης από τον ειδικό ιατρό.