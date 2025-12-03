Τη χορήγηση 15 υποτροφιών για την εκπαίδευση Κύπριων πολιτών στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας, με έναρξη εντός του 2026, κατ’ εντολή του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών ανακοίνωσε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε στις 2 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι 2 Φεβρουαρίου 2026 (15:00) ενώ αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Διευκρινίζεται ότι, οι υποτροφίες, διάρκειας περίπου 2,5 ετών καλύπτουν πλήρως την εκπαίδευση, ενώ στους/στις υπότροφους καταβάλλεται επίδομα €1.025 μηνιαίως. Οι επιτυχόντες/ επιτυχούσες θα δεσμεύονται να εργαστούν στην Κύπρο για δύο χρόνια, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που πληρούν τα ακαδημαϊκά και λοιπά προβλεπόμενα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Για μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας και άλλων Αρχών, οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται μέσω των οικείων Τμηματαρχών.

Το έντυπο υποβολής αίτησης, καθώς και η σχετική Προκήρυξη, στην οποία αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και απαιτούμενες προϋποθέσεις, διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥΚ, αναφέρεται τέλος.

