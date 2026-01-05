Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και υψηλού επιπέδου κατάρτιση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της εναέριας κυκλοφορίας, γεγονός που διασφαλίζει εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ασφάλειας πτήσεων, αναφέρει το Μεσογειακό Ίδρυμα Ασφάλειας Πτήσεων (Flight Safety Foundation – SE Europe – Cyprus), σε σχέση με τα πρόσφατα γεγονότα που αφορούν το πρόβλημα το οποίο προέκυψε στις επικοινωνίες με αεροσκάφη στο FIR της Ελλάδας.

Παράλληλα, το ίδρυμα αναφέρει σε ανακοίνωση ότι «η δημιουργία ξεχωριστής εταιρείας παρόχου υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, ανταποκρινόμενη αποτελεσματικά στη συνεχή αύξηση της αεροπορικής κίνησης στην περιοχή».

Σε σχέση με το πρόβλημα το οποίο προέκυψε στις επικοινωνίες με αεροσκάφη στον ελληνικό εναέριο χώρο, το Μεσογειακό Ίδρυμα Πτήσεων αναφέρει ότι «σε καμία στιγμή δεν τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια των πτήσεων» και εκφράζει την ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης, ενώ καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να προχωρήσουν στην ενίσχυση των συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, με στόχο την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Το Μεσογειακό Ίδρυμα Πτήσεων αναφέρει ότι παραμένει προσηλωμένο στην προώθηση της ασφάλειας πτήσεων και στη στήριξη κάθε πρωτοβουλίας που ενισχύει την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας.

ΚΥΠΕ