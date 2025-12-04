Λύθηκε το ζήτημα με την ταυτότητα Ελληνίδας με κυπριακή καταγωγή, όπου αναγραφόταν η τουρκική λέξη «Iskele» στο πεδίο «Τόπος γέννησης». Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για την ονομασία που έδωσε η κατοχική δύναμη στο κατεχόμενο Τρίκωμο. Το θέμα είχε φέρει στο φως ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου.

Με νέα ανάρτηση του, ο βουλευτής ενημέρωσε για την εξέλιξη του περιστατικού, γνωστοποιώντας ότι η ελληνική Πρεσβεία παραδέχτηκε αμέσως λάθος και η Ελληνική Δημοκρατία προχώρησε στην ανάκληση της συγκεκριμένης ταυτότητας. Όπως αναφέρει, οι αρμόδιοι επικοινώνησαν με την κάτοχο του εγγράφου, η οποία κλήθηκε να προσέλθει στο αρμόδιο Τμήμα ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες διόρθωσης. Σημειώνει επίσης ότι ζητήθηκε επανεξέταση του γεωγραφικού λεξιλογίου που χρησιμοποιείται για την Κυπριακή Δημοκρατία, ώστε να αποτραπούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.