Σοκ έχει προκαλέσει το νέο περιστατικό ξυλοδαρμού σε Γυμνάσιο της Πάφου, με θύμα 13χρονο μαθητή που διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, φέροντας σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Πρόκειται για τον ίδιο μαθητή που είχε δεχθεί επίθεση τον περασμένο Οκτώβριο από 15χρονο συμμαθητή του, περιστατικό που τότε είχε οδηγήσει σε νοσηλεία στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον Alpha Κύπρου, οι δράστες φέρονται να είναι οι ίδιοι με εκείνους του πρώτου επεισοδίου. Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ενημερωθεί και μέλη τους μετέβησαν άμεσα στο σχολείο για εξετάσεις και συλλογή μαρτυριών.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το πρώτο περιστατικό η Αστυνομία είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης εναντίον του πατέρα του 13χρονου, ο οποίος είχε μεταβεί τότε στο σχολείο και διαμαρτυρήθηκε έντονα, καθώς, όπως είχε αναφερθεί, δεν είχε ενημερωθεί από τη Διεύθυνση για τα γεγονότα αλλά από τον μεγαλύτερο αδελφό του μαθητή.