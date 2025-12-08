Η εταιρεία που δεν κατάφερε να υλοποιήσει τη σύμβαση για την εγκατάσταση του συστήματος αντι-drone στις πέντε κρίσιμες υποδομές της Δημοκρατίας είναι ελεύθερη για την ώρα να «κτυπά» προσφορές του δημοσίου και να διεκδικεί χρήμα του φορολογούμενου.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες μας η εν λόγω εταιρική οντότητα, για την οποία υπάρχουν ξεκάθαρες αναφορές σε έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ως προς την αποτυχία της σύμβασης, διεκδικεί άλλη σύμβαση του δημοσίου.

Ο σχετικός διαγωνισμός στην παρούσα χρονική στιγμή «τρέχει» και αφορά δημιουργία σημαντικής υποδομής επικοινωνιών. Αυτό προκύπτει από την έρευνα του «Φ», αλλά και από επίσημες τοποθετήσεις που έλαβε στο πλαίσιο του παρόντος ρεπορτάζ.

Το αρμόδιο σώμα που θα μπορούσε να εξετάσει αποκλεισμό μιας εταιρείας για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών ετών, είναι η Επιτροπή Αποκλεισμού. Το πνεύμα της δευτερογενούς νομοθεσίας που διέπει την λειτουργία της Επιτροπής, είναι η επιβολή διοικητικού μέτρου για προστασία των δημόσιων συμβάσεων και των χρημάτων των φορολογούμενων.

Μάλιστα, η αναθέτουσα Αρχή, που στην προκειμένη είναι η Αστυνομία, τον Απρίλιο του 2025 που τερμάτισε τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία θα έπρεπε να υποβάλει αναφορά στην Επιτροπή Αποκλεισμού. Σύμφωνα με στοιχεία που εντοπίσαμε, αλλά και επίσημες τοποθετήσεις που λάβαμε, δεν προκύπτει κάτι που να υποδηλώνει ότι έγινε αυτή η αναφορά/καταγγελία από την αναθέτουσα Αρχή προς την Επιτροπή.

Η Κανονιστική Διοικητική Πράξη μέχρι και το τέλος της περασμένης άνοιξης (πριν τροποποιηθεί τον Ιούλιο του 2025) δεν αφήνει αμφιβολία ως προς την ευθύνη που είχε η Αστυνομία να υποβάλει έκθεση για την εταιρική οντότητα. Αναφέρει επ΄ ακριβώς: «37.-(1)(α) Σε περίπτωση που αναθέτουσα αρχή, στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης, διαπιστώσει ότι συντρέχει λόγος υποχρεωτικού αποκλεισμού που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 57 του Νόμου ή λόγος δυνητικού αποκλεισμού που αναφέρεται στο εδάφιο (4) του ίδιου άρθρου που αφορά σε οικονομικό φορέα ή μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου, ενημερώνει μετά την οριστική κατάληξη του διαγωνισμού γραπτώς την Επιτροπή Αποκλεισμού για τον αποκλεισμό, υποβάλλοντας σχετική έκθεση προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό».

Η ΚΔΠ όπως τροποποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο περιλαμβάνει την ακόλουθη τροποποίηση/προσθήκη για την αναθέτουσα Αρχή: «(…)ενημερώνει εντός χρονικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την οριστική κατάληξη του διαγωνισμού και ιδίως μετά από τη λήψη σχετικής επικυρωτικής απόφασης από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ή μετά από την πάροδο της προθεσμίας για άσκηση προσφυγής ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών δυνάμει των διατάξεων του περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου·γραπτώς την Επιτροπή Αποκλεισμού για τον αποκλεισμό, υποβάλλοντας σχετική έκθεση, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό».

Τοποθέτηση Αστυνομίας

Ο «Φ» ζήτησε από προχθές επίσημη θέση από την Αστυνομία Κύπρου για τα μέτρα που έλαβε τον περασμένο Απρίλιο όταν αποφάσισε να τερματίσει τη σύμβαση για την εγκατάσταση συστήματος αντι-drone στις πέντε κρίσιμες υποδομές της Δημοκρατίας. Την Πέμπτη το πρωί ο εκπρόσωπος Τύπου του Αστυνομικού Σώματος, Βύρων Βύρωνος, μας πληροφόρησε πως «έγινε ό,τι προνοείται από τη νομοθεσία και αν προκύψει ότι πρέπει να γίνει κάτι επιπλέον, θα γίνει».

Επανήλθαμε με νέο ερώτημα ζητώντας να πληροφορηθούμε κατά πόσον έγινε η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία αναφορά στην Επιτροπή Αποκλεισμού. Μας απάντησε πως με τον τερματισμό της σύμβασης (Απρίλιο του 2025) «έγινε ενημέρωση στο Γενικό Λογιστήριο» και πως «συζητείται το θέμα με την καταγγελία στην Επιτροπή Αποκλεισμού».

Διορίστηκε στις 29/10 η νέα Επιτροπή Αποκλεισμού

Η Επιτροπή Αποκλεισμού ήταν ανενεργή από τον περασμένο Ιούλιο, λόγω παραίτησης στελεχών της. Πλέον διορίστηκε νέο σχήμα. Συγκεκριμένα, διορίστηκε πρόεδρος του Σώματος η Μάρω Λάρμου Παπαδήμα, πρώην Ανώτερη Επαρχιακός Δικαστής και μέλη της Επιτροπής οι νομικοί Αυγή Κοζάκου και Πέτρος Χατζησάββας.

Σχετική απόφαση έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 29/10/2025, σύμφωνα με την πληροφόρηση που λάβαμε. Το θέμα της καλύτερης δυνατόν λειτουργίας της Επιτροπής Αποκλεισμού συζητήθηκε επανειλημμένα στην κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών.

Ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αντωνιάδης, είχε αναφέρει σε πρόσφατη συνεδρίαση (22/10/25) της κοινοβουλευτικής επιτροπής ότι από τις 10 Ιουλίου ήταν ανενεργό το σώμα για εξέταση ενδεχομένου αποκλεισμού εταιρειών από διαγωνισμούς του δημοσίου. Στην ίδια συνεδρίαση εξήγησε ότι καθορίστηκαν νέα κίνητρα για τα στελέχη της Επιτροπής Αποκλεισμού. Όπως πληροφορείται ο «Φ», ο πρόεδρος της Επιτροπής Αποκλεισμού θα λαμβάνει €400 για κάθε απόφαση, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τα δυο μέλη θα είναι στα €300.

Πάντως, όπως προκύπτει, η Επιτροπή Αποκλεισμού ήταν ενεργή όταν τον Απρίλιο τερματίστηκε η σύμβαση της Αστυνομίας με την εταιρεία.

Να θυμίσουμε ότι στις 17 Ιουλίου του 2024 η Επιτροπή Αποκλεισμού είχε επιβάλει οριζόντιο αποκλεισμό της εργοληπτικής εταιρείας Lois Builders Ltd για δύο χρόνια. Κι αυτό μετά από αίτημα του Δήμου Λάρνακας, λόγω των παραβιάσεων της σύμβασης σχετικά με το έργο της κατασκευής της Νέας Δημοτικής Αγοράς και του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης.

Προστέθηκε χθες το μεσημέρι στο Μητρώο η τερματισθείσα σύμβαση

>> Μίλησε στον «Φ» ο Γενικός Λογιστής, ενώ ενημερωμένη είναι και η Ελεγκτική Υπηρεσία

Μέχρι και την Παρασκευή το πρωί ο τερματισμός της σύμβασης που έγινε τον περασμένο Απρίλιο, δεν είχε καταχωρισθεί στον κατάλογο που δημοσιοποιεί το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. Ωστόσο, χθες το μεσημέρι το θέμα διευθετήθηκε καθώς η σύμβαση προστέθηκε στο Μητρώο Τερματισθείσων Συμβάσεων που τηρείται.

Ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αντωνιάδης, μετά από ερώτημα του «Φ» χθες το πρωί διευκρίνισε πως η σύμβαση «είχε τερματιστεί τον Απρίλιο του 2025, πριν την ψήφιση του νέου κανονισμού, για εφαρμογή Μητρώου Τερματισθείσων Συμβάσεων».

Πρόσθεσε, όμως, πως «θα αξιολογήσουμε αν θα κάνουμε προσθήκη». Πράγματι κατά το μεσημέρι της Παρασκευής η τερματισθείσα σύμβαση συμπεριλήφθηκε στο σχετικό μητρώο.

Συζητούσαν την Παρασκευή

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες μας, το θέμα της μη αναφοράς της εταιρείας και της σύμβασης στην Επιτροπή Αποκλεισμού, απασχόλησε το αρμόδιο τμήμα της Αστυνομίας και το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. Αμφότερες οι δυο πλευρές κινητοποιήθηκαν μετά τη διαπίστωση του «Φ» και βρίσκονταν σε επαφές την Παρασκευή, για να ξεκαθαριστεί το ζήτημα.

Και η Ελεγκτική

Ενημερωμένη από την Παρασκευή για τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν μετά τον τερματισμό της σύμβασης την περασμένη άνοιξη, είναι και η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, φέρεται να έδωσε οδηγίες όπως διερευνηθεί αυτή η παράμετρος. Θυμίζουμε ότι σε έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (2/12/2025), γινόταν μεταξύ άλλων αναφορά στις παραλείψεις του αρμόδιο τμήματος της Αστυνομίας σε ό,τι αφορά τη σύμβαση, αλλά και σε ζητήματα που αφορούσαν την ανάδοχο εταιρεία. Σημειωνόταν σχετικά: «Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του Αναδόχου δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς. Στοιχεία κρίσιμα – όπως η χώρα εκτέλεσης προηγούμενων συμβάσεων, η πραγματική λειτουργική επάρκεια του κατασκευαστή και η δυνατότητα μακροχρόνιας υποστήριξης – δεν επαληθεύτηκαν πλήρως. Διαπιστώθηκαν επίσης αποκλίσεις μεταξύ των υποβληθέντων τεχνικών φυλλαδίων και των επίσημων δημοσιεύσεων του κατασκευαστή».