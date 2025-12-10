Διάφορες ποινές φυλάκισης με την μεγαλύτερη αυτή των 10 ετών επέβαλε σήμερα (10/12) το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε 23χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος παραδέχθηκε κατηγορίες για κατοχή με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα κάνναβης βάρους 11 κιλών και 740 γραμμαρίων (3η κατηγορία), παράνομη κατοχή της εν λόγω ποσότητας (4η κατηγορία), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ύψους €4,500 (5η κατηγορία), πλαστοπροσωπία (7η κατηγορία), πλαστογραφία (8η κατηγορία) και κυκλοφορία πλαστού εγγράφου (9η κατηγορία).

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, ο κατηγορούμενος αντιμετώπιζε και κατηγορίες για εισαγωγή ποσότητας κάνναβης και κάπνισμα φυτού κάνναβης, οι οποίες αναστάλθηκαν από τον Γενικό Εισαγγελέα ενόψει της παραδοχής του στις πιο πάνω κατηγορίες και ως εκ τούτου η δίωξη για αυτές διακόπηκε.

Συγκεκριμένα το Κακουργιοδικείου επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 ετών στην 3η κατηγορία, καμία ποινή στην 4η κατηγορία ενόψει του ότι τα σχετικά γεγονότα περιλαμβάνονταν στην 3η κατηγορία, ποινή φυλάκισης 15 μηνών στην 5η κατηγορία, ποινή φυλάκισης 9 μηνών στην 7η κατηγορία, ποινή φυλάκισης 18 μηνών στην 9η κατηγορία και καμία ποινή στην 8η κατηγορία ενόψει της ποινής που επιβλήθηκε στην 9η κατηγορία

Σύμφωνα με τα γεγονότα που εξετάστηκαν ενώπιον του Κακουργιοδικείου, την 1.8.2025 εντοπίστηκε σε υποκατάστημα εταιρείας ταχυμεταφορών πακέτο, το οποίο περιείχε κάνναβη. Στις 2.8.2025, ενώ μέλη της Αστυνομίας βρίσκονταν στο μέρος, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος στάθμευσε περίξ του εν λόγω υποκαταστήματος ώστε να έχει καθαρή οπτική επαφή με αυτό και αφού παρέμεινε εντός του οχήματός του για 20 λεπτά αναχώρησε. Ως ανέφερε αργότερα, φοβήθηκε να κατέβει γιατί υπήρχε αρκετός κόσμος.

Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω, εντοπίστηκε και δεύτερο πακέτο με κάνναβη σε άλλο υποκατάστημα της ίδιας εταιρείας. Λίγο αργότερα, ο κατηγορούμενος μετέβη στο εν λόγω υποκατάστημα και παρέλαβε το δεύτερο πακέτο επιδεικνύοντας πλαστή ταυτότητα. Σε έρευνα που διενεργήθηκε αργότερα στην οικία του, κατόπιν γραπτής συγκατάθεσής του, εντοπίστηκαν διάφορες κάρτες SIM μεταξύ των οποίων και αυτές που σχετίζονταν με τους αριθμούς επικοινωνίας των αναφερόμενων παραληπτών των δύο πιο πάνω πακέτων καθώς και τρίτου πακέτου, το οποίο επίσης περιείχε κάνναβη και εντοπίστηκε στο ίδιο υποκατάστημα όπου εντοπίστηκε και το πρώτο πακέτο.

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι γνώριζε την ύπαρξη ναρκωτικών στα συγκεκριμένα πακέτα ωστόσο δεν ήταν το πρόσωπο που διευθύνει τις εισαγωγές τους αλλά το πρόσωπο που θα τα παραλάμβανε. Ανακρινόμενος, ανέφερε ότι ενημέρωσε κατόπιν εντολής άλλου προσώπου το οποίο συνάντησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και για το οποίο ανέφερε ότι γνώριζε μόνο το μικρό του όνομα. Παραδέχθηκε, επίσης, ότι στις 30.7.2025 παρέλαβε ακόμα ένα πακέτο χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες καθώς και άλλο ένα πακέτο προηγουμένως το οποίο διαπιστώθηκε ότι περιείχε κάνναβη. Ανέφερε ότι έλαβε συνολικά το ποσό των €4.500 από το πρόσωπο που του έδωσε οδηγίες, το οποίο αφορούσε έξοδα διαβίωσής του, και ότι η πλαστή ταυτότητα του είχε αποσταλεί στην Κύπρο από το εν λόγω πρόσωπο.

Ο κατηγορούμενος, κατόπιν δικής του επιθυμίας, υπέδειξε σημείο σε ανοικτό χώρο ως το σημείο που άφησε τα ναρκωτικά που παρέλαβε στις 30.7.2025, χωρίς, όμως, να εντοπιστεί οτιδήποτε.

Κατά την επιβολή της ποινής, το Κακουργιοδικείο τόνισε την εξαιρετική σοβαρότητα των αδικημάτων τα οποία παραδέχθηκε ο κατηγορούμενος καθώς και την ανάγκη για επιβολή αυστηρής και αποτρεπτικής ποινής ένεκα της μεγάλης εξάπλωσης και της διασποράς των ναρκωτικών. Το Κακουργιοδικείο έλαβε υπόψη τη μεγάλη ποσότητα κάνναβης που ο κατηγορούμενος είχε στην κατοχή του με σκοπό την προμήθεια σε τρίτα πρόσωπα καθώς και τα γεγονότα ότι ενήργησε εν γνώση του, αυτοβούλως και έναντι ανταλλάγματος, κατόπιν οδηγιών τρίτου προσώπου ενώ η περίπτωση δεν αποτελούσε ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Συνυπολογίστηκε, επίσης, το ότι ο Κατηγορούμενος είχε στην κατοχή του πλαστό δελτίο ταυτότητας, το οποίο και χρησιμοποίησε κατά την παραλαβή του δεύτερου πακέτου. Λήφθηκε, επίσης, υπόψη το ότι η ποσότητα των ναρκωτικών είχε διαμοιραστεί σε τρία πακέτα, με διαφορετικούς παραλήπτες και διαφορετικά στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία που σε συνάρτηση με τον αριθμό των καρτών sim που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα του, καταδεικνύουν αφενός την οργάνωση που υπήρξε πίσω από τις ενέργειες του κατηγορούμενου και αφετέρου τη δική του συμμετοχή σε ένα καλά οργανωμένο σύστημα εισαγωγής και διασποράς ναρκωτικών. Αν και αναγνωρίστηκε ότι ο κατηγορούμενος δεν ήταν ο ιθύνων νους της όλης επιχείρησης και η εμπλοκή του περιοριζόταν στην παραλαβή με σκοπό την μεταφορά των τριών πακέτων, κρίθηκε πως ο ρόλος του ήταν ουσιώδης, αφού αποτέλεσε αναγκαίο κρίκο στη διακίνηση των ναρκωτικών.

Προς όφελος του κατηγορούμενου λήφθηκαν υπόψη οι προσωπικές και οικογενειακές του περιστάσεις, η παραδοχή του σε συνδυασμό με την απολογία του, το λευκό ποινικό μητρώο του και η καλή συμπεριφορά του στις Κεντρικές Φυλακές. Η συνεργασία του με τις Αστυνομικές Αρχές και η πρόθεση του να ακολουθήσει πρόγραμμα απεξάρτησης είχαν υπό τις περιστάσεις που αναλύονται στην απόφαση περιορισμένη σημασία.